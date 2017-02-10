 Karabükspor - Beşiktaş | Canlı Anlatım – Fotomaç – 10 Şubat 2017 Beşiktaş | Canlı Anlatım" /> Beşiktaş | Canlı Anlatım" />
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    Karabükspor - | Canlı Anlatım

    Karabükspor - Beşiktaş | Canlı Anlatım

    Süper Lig’deki son 4 maçını kazanan , Karabük virajını da kazasız dönmek istiyor.

    Lider , saat 19.00'da başlayan mücadelede 'un konuğu oluyor. Karabük'ten 3 puanla dönerek hem liderliğini sürdürmeyi, hem de ligde üst üste 5'inci galibiyetini almayı amaçlıyor. Beşiktaş, deplasmanda yaptığı 10 müsabakada 21 puan topladı ve bu alanda da zirvede yer alıyor. Siyah-beyazlılar 44 puanla liderlik koltuğunda otururken, Karabükspor ise 24 puanla 10. sırada yer alıyor.

    3 sarı kartı bulunan Atiba, Karabük karşısında da kart görmesi halinde Akhisar maçında cezalı olacak.

    Beşiktaş ile Karabük, ligde 18. kez karşılaşıyor. Geride kalan 17 lig maçından 10'unu Beşiktaş, 2'sini Karabük kazandı, 5 karşılaşma berabere bitti. Beşiktaş'ın 33 golüne Karabük 14 golle cevap verdi.

    Karabük karşısında Beşiktaş'ın bu sezon ilk kez bir maçını yöneten olan Halis Özkahya, geçen yıl Kartal'ın 3 maçında düdük çaldı. Siyah-beyazlılar bu maçların üçünü de kazandı.



    STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
    HAKEM: Halis Özkahya

    SAAT: 19.00
    YAYIN: beIN SPORTS

    KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin, Kerim, Dany, Barış, Latovlevici, Gaman, Ceyhun, Skulason, Tanase, Seleznov, Yatabare.

    BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan, Marcelo,Mitrovic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma,Talisca, Babel, Cenk Tosun.

    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:47
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