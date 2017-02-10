Karabükspor - Beşiktaş | Canlı Anlatım
Süper Lig’deki son 4 maçını kazanan Beşiktaş, Karabük virajını da kazasız dönmek istiyor.
Lider Beşiktaş, saat 19.00'da başlayan mücadelede Kardemir Karabükspor'un konuğu oluyor. Karabük'ten 3 puanla dönerek hem liderliğini sürdürmeyi, hem de ligde üst üste 5'inci galibiyetini almayı amaçlıyor. Beşiktaş, deplasmanda yaptığı 10 müsabakada 21 puan topladı ve bu alanda da zirvede yer alıyor. Siyah-beyazlılar 44 puanla liderlik koltuğunda otururken, Karabükspor ise 24 puanla 10. sırada yer alıyor.
3 sarı kartı bulunan Atiba, Karabük karşısında da kart görmesi halinde Akhisar maçında cezalı olacak.
Beşiktaş ile Karabük, ligde 18. kez karşılaşıyor. Geride kalan 17 lig maçından 10'unu Beşiktaş, 2'sini Karabük kazandı, 5 karşılaşma berabere bitti. Beşiktaş'ın 33 golüne Karabük 14 golle cevap verdi.
Karabük karşısında Beşiktaş'ın bu sezon ilk kez bir maçını yöneten olan Halis Özkahya, geçen yıl Kartal'ın 3 maçında düdük çaldı. Siyah-beyazlılar bu maçların üçünü de kazandı.
STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
HAKEM: Halis Özkahya
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin, Kerim, Dany, Barış, Latovlevici, Gaman, Ceyhun, Skulason, Tanase, Seleznov, Yatabare.
BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan, Marcelo,Mitrovic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma,Talisca, Babel, Cenk Tosun.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:47
- ''Fener'i zor bir maç bekliyor''
Toplam 8
Yorum
cemil 5-1 fener kazanır
- Fernando Muslera'dan yeni sözleşme açıklaması
Toplam 6
Yorum
fanatik gsli Adamsın Adammmm...senin karakterin ve duruşun yeter koca yürekli adam...sen iyi gündede kötü gündede görevini en iyi şekilde yapan adamsın..
- Kartal ağır yaralı
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞLI FENER BASTI PARAYI VERDİDİ CEZAYI AMA BİZ BÜYÜK KULUBÜZ HER ZAMAN HAKEMLERİ VE FEDAROSYONU BİLE YENER ŞAMPİYON OLURUZ
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