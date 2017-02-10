Gol makinesi
Siyah-beyazlılar Süper Lig’deki 19 haftada rakip fileleri 39 kez sarsarken, son 6 lig maçında 8, toplam 15 gol atan Cenk Tosun da krallıkta zirvede.
Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam oynanacak Karabükspor maçına çevrilirken, siyah-beyazlıların en büyük güvencesi, gol atma konusunda sıkıntı yaşamaması... Kara Kartal, Süper Lig'de bu sezon geride kalan 19 hafta sonunda rakip fileleri 39 kez havalandırırken, ligin en skorer takımı konumuna bulunuyor. Beşiktaş son 5 lig maçını toplamda 12 gol atarak kazanırken, takımın gol makinesi olan Cenk Tosun da bu gollerin 6'sına imza atmayı başardı.
Bu sezon 19 Süper Lig maçında forma giyen ve 15 gol atan 26 yaşındaki forvet, böylece Süper Lig kariyerinin en skorer sezonuna ulaştı. Cenk Tosun 2013- 14 sezonunda G.Antep forması altında 31 lig maçında 13 gol atmıştı. Öte yandan Cenk Tosun, kariyeri boyunca Karabükspor'a karşı 8 gol attı. Cenk bu gollerin 6 tanesini lig, 2'sini kupa maçlarında kaydetti. Beşiktaş'ın skorer forveti Cenk, bu performansıyla geçen sezonun gol kralı Mario Gomez'in ilk 19 lig maçında attığı gol sayısını da (15) yakalamış oldu. Her iki oyuncu da aynı periyotta ikişer asist yaparken Mario Gomez 60 şutta 36 isabet, Cenk Tosun 62 şutta 30 isabet ile oynadı. Öte yandan Demba Ba ise 2014-15 sezonunda ilk 19 Süper Lig maçında 11 gol atabilmişti.
6'SI PENALTI
Cenk Tosun bu sezon Süper Lig'de attığı 15 golün 6 tanesini penaltıdan buldu. Başarılı forvet, ligdeki son 6 golünün 3'ünü kafayla, 2'sini sağ ayağıyla, 1'ini ise penaltıdan kaydetti.
Bu sezon 19 Süper Lig maçında forma giyen ve 15 gol atan 26 yaşındaki forvet, böylece Süper Lig kariyerinin en skorer sezonuna ulaştı. Cenk Tosun 2013- 14 sezonunda G.Antep forması altında 31 lig maçında 13 gol atmıştı. Öte yandan Cenk Tosun, kariyeri boyunca Karabükspor'a karşı 8 gol attı. Cenk bu gollerin 6 tanesini lig, 2'sini kupa maçlarında kaydetti. Beşiktaş'ın skorer forveti Cenk, bu performansıyla geçen sezonun gol kralı Mario Gomez'in ilk 19 lig maçında attığı gol sayısını da (15) yakalamış oldu. Her iki oyuncu da aynı periyotta ikişer asist yaparken Mario Gomez 60 şutta 36 isabet, Cenk Tosun 62 şutta 30 isabet ile oynadı. Öte yandan Demba Ba ise 2014-15 sezonunda ilk 19 Süper Lig maçında 11 gol atabilmişti.
6'SI PENALTI
Cenk Tosun bu sezon Süper Lig'de attığı 15 golün 6 tanesini penaltıdan buldu. Başarılı forvet, ligdeki son 6 golünün 3'ünü kafayla, 2'sini sağ ayağıyla, 1'ini ise penaltıdan kaydetti.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:16
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GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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