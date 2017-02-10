 Beşiktaş takım otobüsüne saldırı! – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    Beşiktaş takım otobüsüne saldırı!

    Beşiktaş takım otobüsüne saldırı!

    Süper Lig'in 20. haftasında Karabükspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Beşiktaş bir şok da maç sonrasında yaşadı.

    Karabükspor maçı sonrasında Beşiktaş otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirildi. Beşiktaş otobüsü Karabük çıkışında taşlı saldırıya maruz kalırken, otobüsün camı kırıldı.

    beIN Sports muhabiri Tuna Akdemir'in aktardığı bilgiye göre otobüs kenera çekilirken, kırılan camın parçaları temizlendi. Beşiktaş kafilesi bu işlemin ardından yoluna devam etti.

    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:47
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