Beşiktaş takım otobüsüne saldırı!

Karabükspor maçı sonrasında Beşiktaş otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirildi. Beşiktaş otobüsü Karabük çıkışında taşlı saldırıya maruz kalırken, otobüsün camı kırıldı.



beIN Sports muhabiri Tuna Akdemir'in aktardığı bilgiye göre otobüs kenera çekilirken, kırılan camın parçaları temizlendi. Beşiktaş kafilesi bu işlemin ardından yoluna devam etti.