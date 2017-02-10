 Beşiktaş Karabük'te yara aldı – Fotomaç – 10 Şubat 2017 Beşiktaş Karabük'te yara aldı" /> Beşiktaş Karabük'te yara aldı" />
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    Karabük'te yara aldı

    Beşiktaş Karabük'te yara aldı

    'ın ligdeki 4 maçlık galibiyet serisini Karabükspor bitirdi. Igor Tudor'un ekibi Galatasaray'dan sonra sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı da 2-1'lik skorla mağlup etti. Karabükspor'a Ermin Zec (50') ve Yehven Seleznyov'un (73') golleri galibiyeti getirirken Vincent Aboubakar'ın 87. dakikadaki golü Kartal'a puan için yeterli olmadı.

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe yenilgisiyle havlu atan , Spor Toto Süper Lig'deki kritik Karabükspor virajını da dönemedi.

    PFDK'nın 1 maç ceza verdiği teknik direktör Şenol Güneş'in tribünden takip ettiği maçta siyah-beyazlılar rakibine oyun üstünlüğünü kabul etmekte zorlandı.

    İlk yarısı 0-0 eşitlikle geçilen maçta eşitlik 50. dakikada Ermin Zec'in golüyle bozuldu. Fabri'nin öne çıktığını gören Bosnalı golcü aşırtma bir vuruşla topu ağlara göndererek Karabükspor'u 1-0 öne geçirdi. Ermin Zec, Beşiktaş'a karşı 3 farklı takımda (Akhisar, Gençlerbirliği, Karabük) oynadığı son üç lig maçında da gol sevinci yaşadı.

    Karabükspor, 73. dakikada Ukraynalı golcü Yevhen Seleznyov ile farkı 2'ye çıkardı. Galatasaray maçında da attığı golle takımına galibiyeti getiren Seleznyov, büyük takımlara karşı gol atma alışkanlığını sürdürdü.

    Afrika Uluslar Kupası finalinde attığı golle ülkesi Kamerun'u şampiyonlupa taşıyan Vincent Aboubakar, Süper Lig'e golle döndü. 73'te Ryan Babel'in yerine oyna dahil olan Aboubakar, klas bir dokunuşla bitirici vuruşu yaptı. Siyah-beyazlılar bitime 3 dakika kala Aboubakarın golüyle umutlansa da bu gol siyah-beyazlılara puan için yeterli olmadı.

    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:33
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