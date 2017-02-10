5360 km yol tepti

Golcü oyuncu, dün sabaha karşı İstanbul’a geldi. Takım 11.00’de maç için yola çıkarken, uyuyup dinlenmesi amacıyla tesislerde bırakılan Aboubakar akşam özel araçla Karabük’e getirildi

Kamerun'un Mısır'ı 2-1 yendiği Afrika Kupası finalinde sonradan oyuna girip, takımının galibiyet golünü atan Aboubakar, dün sabaha karşı İstanbul'a geldi. Beşiktaş, Karabükspor'la oynayacağı maç için dün saat 11.00'de Karabük'e hareket ederken, Şenol Güneş, Aboubakar'a dinlenmesi için izin verdi.



ŞENOL GÜNEŞ KADROYA ALDI

Akşam saatine kadar tesislerde uyuyan golcü futbolcu, daha sonra özel araçla Karabük'e getirilerek akşam idmanına katıldı. Yıldız futbolcu, kupanın oynandığı Gabon, ülkesi Kamerun, İstanbul ve Karabük hattında toplamda 5360 kilometre yol kat etti. Güneş'in, kadroya aldığı Aboubakar'ı bugünkü karşılaşmada yedek soyundurmayı planladığı öğrenildi. Bu arada takım arkadaşları ve teknik heyet Kamerunlu futbolcuyu, Afrika Kupası'ndaki performansı ve şampiyon olmaları nedeniyle tebrik ederek kutladı. Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası'nda 4 maçta toplam 134 dakika süre alırken, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



KAPTAN YİNE BAGAJDA!

Karabük'e giderken Bolu'da mola veren Beşiktaş'a büyük ilgi vardı. Tolga, kupadaki Bolu maçında olduğu gibi yine bagajda şoförlere ait kısımda dinlenerek yolculuk yaptı.