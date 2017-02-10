5360 km yol tepti
Golcü oyuncu, dün sabaha karşı İstanbul’a geldi. Takım 11.00’de maç için yola çıkarken, uyuyup dinlenmesi amacıyla tesislerde bırakılan Aboubakar akşam özel araçla Karabük’e getirildi
Kamerun'un Mısır'ı 2-1 yendiği Afrika Kupası finalinde sonradan oyuna girip, takımının galibiyet golünü atan Aboubakar, dün sabaha karşı İstanbul'a geldi. Beşiktaş, Karabükspor'la oynayacağı maç için dün saat 11.00'de Karabük'e hareket ederken, Şenol Güneş, Aboubakar'a dinlenmesi için izin verdi.
ŞENOL GÜNEŞ KADROYA ALDI
Akşam saatine kadar tesislerde uyuyan golcü futbolcu, daha sonra özel araçla Karabük'e getirilerek akşam idmanına katıldı. Yıldız futbolcu, kupanın oynandığı Gabon, ülkesi Kamerun, İstanbul ve Karabük hattında toplamda 5360 kilometre yol kat etti. Güneş'in, kadroya aldığı Aboubakar'ı bugünkü karşılaşmada yedek soyundurmayı planladığı öğrenildi. Bu arada takım arkadaşları ve teknik heyet Kamerunlu futbolcuyu, Afrika Kupası'ndaki performansı ve şampiyon olmaları nedeniyle tebrik ederek kutladı. Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası'nda 4 maçta toplam 134 dakika süre alırken, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
KAPTAN YİNE BAGAJDA!
Karabük'e giderken Bolu'da mola veren Beşiktaş'a büyük ilgi vardı. Tolga, kupadaki Bolu maçında olduğu gibi yine bagajda şoförlere ait kısımda dinlenerek yolculuk yaptı.
ŞENOL GÜNEŞ KADROYA ALDI
Akşam saatine kadar tesislerde uyuyan golcü futbolcu, daha sonra özel araçla Karabük'e getirilerek akşam idmanına katıldı. Yıldız futbolcu, kupanın oynandığı Gabon, ülkesi Kamerun, İstanbul ve Karabük hattında toplamda 5360 kilometre yol kat etti. Güneş'in, kadroya aldığı Aboubakar'ı bugünkü karşılaşmada yedek soyundurmayı planladığı öğrenildi. Bu arada takım arkadaşları ve teknik heyet Kamerunlu futbolcuyu, Afrika Kupası'ndaki performansı ve şampiyon olmaları nedeniyle tebrik ederek kutladı. Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası'nda 4 maçta toplam 134 dakika süre alırken, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
KAPTAN YİNE BAGAJDA!
Karabük'e giderken Bolu'da mola veren Beşiktaş'a büyük ilgi vardı. Tolga, kupadaki Bolu maçında olduğu gibi yine bagajda şoförlere ait kısımda dinlenerek yolculuk yaptı.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:03
FOTOMAÇ GÜNDEM
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GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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