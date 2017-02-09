Van Persie tişörtüne cevap
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin yankıları devam ediyor.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan olaylı derbiden sonra Fenerbahçe, derbide attığı gol sonrası pozun bulunduğu Van Persie badkılı tişörtü satışa sunmaya hazırlanırken, Beşiktaşlı Dusko Tosic'in eşinden Jelena Karleusa'dan karşı hamle geldi.
Karleusa, sosyal medya hesabından Tosic'in Van Persie'ye yaptığı hareketin bulunduğu tişört tasarımını "Beişktaş'ın gücü" yorumu eşliğinde takipçileriyle paylaştı.
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:16
- ''Onun silahı kaos futbolu''
Toplam 31
Yorum
efe Madem biliyordun bunu maçtan önce aciklasaydin ya .ya 90 dakika hakeme tribünlere oynayan kimdi sizin kaptaninizin halleri neydi öyle
- ''Karabük'ü hafife almayın''
Toplam 6
Yorum
Ertan Yok bu rezaletten sonra birde karabükü hafife alsınlar! O zaman anyayı konyayı çok güzel anlarlar. UYANIN BRE FUTBOLCULAR UYANIN. UYUMAYIN
- Başını yaran yakalandı
Toplam 3
Yorum
insan stat onların olay çıkaran kafa atan onlar T.direktör misafir oyuncuyu darp ediyor koridorlarda ne idüğü belirsiz adamlar saldırıyor ceza FBe
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