 Van Persie tişörtüne cevap – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Van Persie tişörtüne cevap

    Van Persie tişörtüne cevap

    Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin yankıları devam ediyor.

    Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan olaylı derbiden sonra Fenerbahçe, derbide attığı gol sonrası pozun bulunduğu Van Persie badkılı tişörtü satışa sunmaya hazırlanırken, Beşiktaşlı Dusko Tosic'in eşinden Jelena Karleusa'dan karşı hamle geldi.

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    Karleusa, sosyal medya hesabından Tosic'in Van Persie'ye yaptığı hareketin bulunduğu tişört tasarımını "Beişktaş'ın gücü" yorumu eşliğinde takipçileriyle paylaştı.

    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:16
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