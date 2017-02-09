 Sakatlardan müjdeli haber – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Sakatlardan müjdeli haber

    Sakatlardan müjdeli haber
    Fenerbahçe derbisinde aldığı darbelerden dolayı ağrıları olan ve Karabük maçında oynaması zor görünen 'den iyi haber geldi. Gökhan'ın yarınki karşılaşmada ilk 11'de görev yapmasına engel bir durum olmadığı belirtilirken; hafif sakatlığı bulunan İspanyol kaleci Fabricio da forma giyebilecek.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:35
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