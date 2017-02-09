 ''Pascal’dan farkı yok!'' – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    ''Pascal’dan farkı yok!''

    ''Pascal’dan farkı yok!''
    Beşiktaşlı eski yönetici Adnan Dalgakıran, haber1903 sitesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dalgakıran, "RVP'nin yaptığı hareketin Pascal Nouma'nın yapmış olduğu hareketten hiç bir farkı yok. Bu tip hareketi hangi futbolcu yaparsa yapsın sistem aynı şekilde hareket etmeli. Eğer bunu yapamazsak o organizasyon gelişmez. Türk futbolunu yönetenler bunları görmeli" ifadesini kullandı.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:27
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