''Onun silahı kaos futbolu''
Sırp oyuncu Tosic, milli takımda forma giyerken birlikte çalıştığı Fenerbahçe’nin Hollandalı hocası Dick Advocaat için inanılmaz bir iddiada bulundu: “Kendisinden güçlü olduğuna inandığı takıma karşı kaos futbolu oynatır. Sırbistan’da bizi aynı şekilde oynattı. Bu Advocaat’ın en önemli özelliklerinden biri”
HEM UYARDI HEM YAPTI
Dusco Tosic'in, Beşiktaş kurmaylarına, "Advocaat'ın taktiği şudur; kendisinden güçlü olduğuna inandığı takıma karşı kaos futbolu oynatır. Dikkat etmeliyiz. Sırbistan'da bizi aynı şekilde oynattı" dediği öğrenildi. Şenol Güneş bu uyarıları kulak ardı etmezken, başta Tosic olmak üzere bazı oyuncuların yine de bu tuzağa düşmesi teknik kadroyu şok etti.
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:19
- Mosturoğlu'ndan Orman'a cevap
Toplam 30
Yorum
PASCAL OLAYI Beşiktaş P..Nouma'yı 7 ay futboldan men cezası aldıktan sonra gönderdi. Madem oynatamayacağım neden para ödeyeyim dedi. BJK,Tatlı su kurnazı
- Fenerbahçe'den Van Persie tişörtü!
Toplam 50
Yorum
3büyükler [BEŞİKTAŞ] [GALATASARAY] [TRABZONSPOR] DAN BAŞKA 3 BÜYÜK YOKTUR !!! KIAYANETE KADARDA BU BÖLE ARTIK !
- Gidenler uçuyor
Toplam 19
Yorum
UltraArslan Biz uçamayız.. Yaş ortalaması 33 olan Oyuncular var.. Sabri, Chedjou, Hakan Balta, De Jong, Podolski, Snejder bunlara uçamazsın .....
''Onun silahı kaos futbolu'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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