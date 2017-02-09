 ''Mutlaka geri dönmeli'' – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    ''Mutlaka geri dönmeli''

    ''Mutlaka geri dönmeli''

    ABD ve Kanada futbol kulüplerinin yer aldığı Major League Soccer'ın () Başkanı , 'ın mutlaka Kanada'da bir takıma geri döndürülmesi gerektiğini söyledi.

    ABD kulüplerinin en iyi Amerikalı oyuncuları bünyesine kattığını söyleyen Başkanı Garber, "Atiba'yı evine döndürmek isteyen Kanada kulüpleri olduğunu çok iyi biliyorum. Şu ana kadar neden bunu başaramadıklarını bilemiyorum. Nasıl ki en iyi Amerikalı oyuncular bu ligde yer alıyorsa, en iyi Kanadalı oyuncuların da MLS'teki Kanada takımlarında oynaması gerekiyor. Bizler, bu ligin tercih edilen bir lig olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:08
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