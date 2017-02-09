 ''Kulüpler anlaşamadı'' – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    ''Kulüpler anlaşamadı''

    ''Kulüpler anlaşamadı''
    Devre arası transfer döneminde siyah-beyazlı yönetimin kadrosuna katmak istediği 'dan Beşiktaş itirafı geldi. 21 yaşındaki Ukraynalı genç sol bek, transfer döneminde Beşiktaş ile yaşananlar hakkında, "Kulüpler anlaşamadığı için bu transfer gerçekleşmedi. Ama artık tüm bunlar geride kaldı, önüme bakıyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:32
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