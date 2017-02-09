Kjaer ile tartışan Şenol Güneş'e ceza
PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş - Fenerbahçe maçındaki olayların ardından alınan kararları açıkladı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e 1 maç hak mahrumiyeti cezası verdi.
ŞENOL GÜNEŞ'in, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.
ŞENOL GÜNEŞ'in, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Persie doktora gitsin!
Toplam 23
Yorum
Düsseldorf'lu Yarin öbürgün Gs'nin basina gelecek bir olayda diyer 2 takimda fikrini (!) söyleyecek ! Bu seferde sanane,bana ne, o'nane' ler baslayacak !
- Van Persie'nin cezası belli oldu
Toplam 26
Yorum
SÜPER_FENER DEMEKKİ BU ÜLKEDE RAKİP TAKIMIN DEFANS OYUNCUSU TARAFINDAN FAULLE DURDURULUP SONRADA SOKAK SERSERİSİ GİBİ SALDIRILAN OYUNCUYADA CEZALANDIRI
- Oyuncakları da kurtardı
Toplam 15
Yorum
.... GS DÜŞMANI HAKEMLER,C. KAKIR, H. GÖKÇEK, B. YILDIRIM,KALKAVAN VS.
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