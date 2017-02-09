''Karabük'ü hafife almayın''
Oyuncularından F.Bahçe derbisini ve yaşananları unutmalarını isteyen Şenol Güneş, “Karabük’ü asla hafife almayın, G.Saray’ı da yendiler” dedi.
MİTROVİC'İ HAZIRLIYOR
Karabük'ün Süper Lig'de iyi bir performans çizdiğine dikkat çeken teknik direktör Şenol Güneş, özellikle defans hattındaki oyunculara uyarılarda bulundu. Dusko Tosic'in cezası nedeniyle, ilk kez forma giyecek olan yeni transfer Matej Mitrovic de bu mücadeleye özel olarak hazırlanıyor. Derbide oyuna dahil olduğu anda ortaya koyduğu performansla göz dolduran 23 yaşındaki Hırvat futbolcu, ilk kez 11'de oynayarak kendisini göstermeye çalışacak.
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:27
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Toplam 30
Yorum
PASCAL OLAYI Beşiktaş P..Nouma'yı 7 ay futboldan men cezası aldıktan sonra gönderdi. Madem oynatamayacağım neden para ödeyeyim dedi. BJK,Tatlı su kurnazı
- Fenerbahçe'den Van Persie tişörtü!
Toplam 50
Yorum
3büyükler [BEŞİKTAŞ] [GALATASARAY] [TRABZONSPOR] DAN BAŞKA 3 BÜYÜK YOKTUR !!! KIAYANETE KADARDA BU BÖLE ARTIK !
- Gidenler uçuyor
Toplam 19
Yorum
UltraArslan Biz uçamayız.. Yaş ortalaması 33 olan Oyuncular var.. Sabri, Chedjou, Hakan Balta, De Jong, Podolski, Snejder bunlara uçamazsın .....
''Karabük'ü hafife almayın'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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