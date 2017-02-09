 ''Karabük'ü hafife almayın'' – Fotomaç – 09 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ''Karabük'ü hafife almayın''

    ''Karabük'ü hafife almayın''

    Oyuncularından F.Bahçe derbisini ve yaşananları unutmalarını isteyen , “Karabük’ü asla hafife almayın, G.Saray’ı da yendiler” dedi.

    Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuncularını Fenerbahçe derbisinde yaşananların stresinden kurtarmaya çalışıyor. Futbolcuları ile sürekli toplantılar yapan Güneş, oyuncularından tüm konsantrasyonlarını lige çevirmesini istedi. Süper Lig'de lider olduklarını ve puan kaybı istemediğini dile getiren Güneş, "Fenerbahçe karşılaşması; sonucuyla, yaşananlarıyla geride kaldı. Karabükspor maçı çok önemli ve hafife alınacak bir takım değil. İki hafta önce G.Saray karşısında yaptıklarını unutmayın. Bir an önce derbiyi unutun ve bu maça odaklanın" ifadelerini kullandı.

    MİTROVİC'İ HAZIRLIYOR
    Karabük'ün Süper Lig'de iyi bir performans çizdiğine dikkat çeken teknik direktör Şenol Güneş, özellikle defans hattındaki oyunculara uyarılarda bulundu. Dusko Tosic'in cezası nedeniyle, ilk kez forma giyecek olan yeni transfer Matej Mitrovic de bu mücadeleye özel olarak hazırlanıyor. Derbide oyuna dahil olduğu anda ortaya koyduğu performansla göz dolduran 23 yaşındaki Hırvat futbolcu, ilk kez 11'de oynayarak kendisini göstermeye çalışacak.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Karabük'ü hafife almayın'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.