Karabük yolculuğu sürüyor
SporToto Süper Lig'in 20'inci haftasında yarın Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, otobüsle Karabük'e giderken Bolu'da yemek molası verdi. Kaleci Tolga Zengin, yine otobüsün bagaj kısmındaki yataklı bölümden çıktı.
Beşiktaş, yarın deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor karşılaşması için sabah saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri'nden yola çıktı.
Karayoluyla Karabük'e giden siyah beyazlı takım, Bolu'da mola verdi. TEM yolunun Bolu Kalıcı Konutlar mevkisinde bulunan restoranın önünde bir grup taraftar tarafından karşılanan futbolcular, yemek için içeriye girdi. Kaleci Tolga Zengin, takım arkadaşları otobüsten indikten sonra otobüs şoförlerinin dinlendiği bagaj kısmındaki yataklı bölümden çıktı.
Tolga Zengin ayakkabılarını giyerken kafilede bulunan kulüp görevlileri önünde yan yana durarak basın mensuplarının görüntü almasını önlemeye çalıştı. Tolga Zengin, geçen 20 Aralık'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile oynayacağı karşılaşma için Bolu'ya gelirken yine otobüsün bagaj kısmındaki yataklı bölümde seyahat etmişti.
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:11
- Fenerbahçe'den Van Persie tişörtü!
Toplam 103
Yorum
KARTAL ZAVALLI FB LİLER AVUTUN BÖYLE KENDİNİZİ AHLAK KURALINI UNUTANLAR.
- Fenerbahçe'den Van Persie tişörtü!
Toplam 103
Yorum
bjk fb taraftarının avuntusu bu sene bu tshört olacak demektir.....
- 5 dakikada işlem tamam
Toplam 11
Yorum
austin borçtan sonraki projeler,sistem oturtma önemli aynı hatalar yapılırsa gidenle kalırsın öyle bi sistem kuracaksın ki bu fedalar hibe olmasın
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