 Kaptanlık pazubandı Atiba’ya – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Kaptanlık pazubandı ’ya

    Kaptanlık pazubandı Atiba’ya
    Fenerbahçe derbisinde kaptanlık pazubandını takan Oğuzhan'ın gergin tavırları nedeniyle bu görevin 'ya verilmesi bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetim bu konuda sessiz kalırken, son kararı teknik direktör Şenol Güneş'in vereceği ifade edildi.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:33
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