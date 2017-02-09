 Kahraman Aboubakar – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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HEPSİ
    09 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kahraman

    Kahraman Aboubakar

    Beşiktaşlı forvet , final mücadelesinde attığı golle, yedek kulübesinden gelerek takımına kupayı getiren oyuncu oldu ve ’un tarihine geçti.

    Siyah-beyazlıların sezon başında Porto'dan kiraladığı , Milli Takımı'yla 'nı kazanırken 'Yedek kulübesinden milli kahramanlığa' giden bir yol izledi. Kamerun'un hocası Hugo Broos, Aboubakar'a grup maçlarında fazla şans vermedi. 25 yaşındaki santrfor, Burkino Faso'ya karşı forma şansı bulamadı. Gine'ye karşı ilk 11'de sahaya çıktı ve 63 dakika forma giydi. Gabon maçında 8 dakika şans bulan Aboubakar, yarı finalde de Gana'ya karşı 18 dakika mücadele etti. Finalde ise ikinci yarıda oyuna giren ve takımına galibiyetini getiren golü atan Aboubakar ülkesinde kahraman ilan edildi. Bugün İstanbul'da olması beklenen Kamerunlu yıldız hemen takımla çalışmalara başlayacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in, Aboubakar'ı Karabük'e götüreceği ancak kulübede oturtacağı öğrenildi.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:30
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