 İşte Dusko Tosic'in cezası – Fotomaç – 09 Şubat 2017 Tosic'in cezası" /> Tosic'in cezası" />
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    İşte Dusko 'in cezası

    İşte Dusko Tosic'in cezası

    PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş - Fenerbahçe maçındaki olayların ardından alınan kararları açıkladı.

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Dusko 'i rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle de 1 maç cezaya çarptırdı. Sırp savunmacıya ayrıca ihraç edilmesine rağmen oyun alanının çevresinde yer almasından dolayı takdiren 45 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırıldı.

    Cezaların birleştirilmesi suretiyle Beşiktaşlı Tosic'in toplam 4 resmi müsabakadan men ve 71.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:37
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