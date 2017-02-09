İşte Dusko Tosic'in cezası
PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş - Fenerbahçe maçındaki olayların ardından alınan kararları açıkladı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Dusko Tosic'i rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle de 1 maç cezaya çarptırdı. Sırp savunmacıya ayrıca ihraç edilmesine rağmen oyun alanının çevresinde yer almasından dolayı takdiren 45 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırıldı.
Cezaların birleştirilmesi suretiyle Beşiktaşlı Tosic'in toplam 4 resmi müsabakadan men ve 71.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.
Cezaların birleştirilmesi suretiyle Beşiktaşlı Tosic'in toplam 4 resmi müsabakadan men ve 71.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:37
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Persie doktora gitsin!
Toplam 23
Yorum
Düsseldorf'lu Yarin öbürgün Gs'nin basina gelecek bir olayda diyer 2 takimda fikrini (!) söyleyecek ! Bu seferde sanane,bana ne, o'nane' ler baslayacak !
- Van Persie'nin cezası belli oldu
Toplam 26
Yorum
SÜPER_FENER DEMEKKİ BU ÜLKEDE RAKİP TAKIMIN DEFANS OYUNCUSU TARAFINDAN FAULLE DURDURULUP SONRADA SOKAK SERSERİSİ GİBİ SALDIRILAN OYUNCUYADA CEZALANDIRI
- Oyuncakları da kurtardı
Toplam 15
Yorum
.... GS DÜŞMANI HAKEMLER,C. KAKIR, H. GÖKÇEK, B. YILDIRIM,KALKAVAN VS.
İşte Dusko Tosic'in cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.