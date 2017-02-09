 İbrahimovic’e aynısını yaptı – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    İbrahimovic’e aynısını yaptı

    İbrahimovic’e aynısını yaptı
    Teknik Direktörü 'in yardımcısı da, maçında 'ın, 'i durdurmak için aynı sistemi kullandığını hatırlattı. Tecrübeli teknik adam Güneş'in; Tosic ve Tuna'nın sözlerinde yola çıkarak oyuncularını derbi öncesi uyardığı ancak başta Sırp oyuncu olmak üzere bazı futbolcuların Advocaat'ın tuzağına düşmekten kurtulamadığı için bu isimlere çok kızdığı belirtildi.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:29
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