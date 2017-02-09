''Bize verilen cezalar fazla''
Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklanan cezalar hakkında konuştu. Çebi, verilen cezalarla ilgili olarak Tahkim'e gideceklerini açıkladı.
Ahmet Nur Çebi, verilen cezalarla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bir derbi oynandı. Bu derbinin arkasında futbol ile ilgili maalesef hiçbir şey konuşulmadı. Çünkü olaylar farklı yerlere taşıdı meseleleri. Üzgünüm. Ne yazık ki cezalar, yapılan hatalar, bunlar konuşuldu. Ben daha evvel de söylediğim gibi, federasyonun kurulları var. Gereğini onlar yapacaktır. Ben kararlara saygı duymak zorundayım. Beşiktaş'a verilen cezalar biraz fazla görünüyor. Tahkim Kurulu'na gidilecek muhtemelen."
"ZATEN İSMİNİN GEÇMESİ BİLE CEZA..."
"Metin Albayrak'a verilen cezayı söylüyorsanız, ben onu çok fazla buldum. Buralarda yöneticilik yaparken isminin ceza konusunda geçmesi bile size zaten bir cezadır. Üzücü bir olay. Bu başlı başına bir ceza."
"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
"Beşiktaş kamuoyuna söyleyeceğim şu: Biz şampiyon olacağız. Şampiyonluğa yürüyen bir futbol takımımız var. Bu olayları geride bırakıp, artık önümüze bakmamız gerekiyor. Artık bu olayları konuşmamamız gerekiyor. Gereken dersleri çıkarmamız gerekli."
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:16
- İşte Dusko Tosic'in cezası
Toplam 22
Yorum
partal Şimdi Şenol Güneş başkasının kartıyla tribüne girebilir. Para cezasına iş bağlanır.
- ''Bize verilen cezalar fazla''
Toplam 7
Yorum
yine YİNE FENER KAYIRILMIŞ BU CEZALARDA...RVP 7 AY CEZA ALMALIYDI..EMSAL KARAR VAR..TARAFTAR KÜRÜNDEN DOLAYI FENERE EN AZ 1 MAÇ SEYİRCİZİ OYNAMA
- İşte Dusko Tosic'in cezası
Toplam 22
Yorum
Hukukçu Şiddetli hareket mi?!!!!La hareket nerede temas bile yok...
''Bize verilen cezalar fazla'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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