Beşiktaş'tan Ersan Gülüm açıklaması
Beşiktaş Kulübü, yurt dışında bazı haber sitelerinde Ersan Gülüm ile ilgili çıkan haberleri yalanladı.
Siyah-beyazlı kulübün konuyla ilgili resmi siteden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Oyuncumuz Ersan Adem Gülüm'ün 2016 Ocak ayında gerçekleştirilen transferine ilişkin, yurt dışında bazı haber sitelerinde yer alan ve bir menajerin 'Beşiktaş Kulübü'nde görevli birileri Ersan Adem Gülüm transferi sırasında komisyonun pay edilmesinde rol oynadı' açıklamaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü, her transferde olduğu gibi Ersan Adem Gülüm transferinde de etik ve resmi olmayan her tür iş ilişkisinden uzak durmuş, Beşiktaş'ın en yüksek menfaatlerine uygun şekilde transferi gerçekleştirmiştir.
Oyuncumuzun satışıyla ilgili tüm rakamlar kayıtlara geçmiş olup, kulübümüz tarafından hiçbir menajere bir ödeme yapılmamış veya yaptırılmamıştır.
Ayrıca Beşiktaş Yönetim Kurulu, konunun hassasiyeti ve şeffaflık ilkesiyle, Denetleme Kurulu'ndan transfere ilişkin bütün kayıtların incelenmesini ve rapor olarak yayınlanmasını talep etmiştir.
Haberlerde adı geçen ve menajer olduğunu söyleyen kişi, etik ve resmi olmayan bir şekilde bu transfere müdahil olarak, haksız kazanç sağlamak istemiş olup, buna kulübümüz tarafından kesinlikle müsaade edilmemiştir.
Haksız kazanç elde etme peşinde olan ve kulübümüzün adını kullanan kişilerle ilgili her tür hukuki işlemin başlatılacağının tüm kamuoyu tarafından bilmesini önemle rica ederiz."
"Oyuncumuz Ersan Adem Gülüm'ün 2016 Ocak ayında gerçekleştirilen transferine ilişkin, yurt dışında bazı haber sitelerinde yer alan ve bir menajerin 'Beşiktaş Kulübü'nde görevli birileri Ersan Adem Gülüm transferi sırasında komisyonun pay edilmesinde rol oynadı' açıklamaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü, her transferde olduğu gibi Ersan Adem Gülüm transferinde de etik ve resmi olmayan her tür iş ilişkisinden uzak durmuş, Beşiktaş'ın en yüksek menfaatlerine uygun şekilde transferi gerçekleştirmiştir.
Oyuncumuzun satışıyla ilgili tüm rakamlar kayıtlara geçmiş olup, kulübümüz tarafından hiçbir menajere bir ödeme yapılmamış veya yaptırılmamıştır.
Ayrıca Beşiktaş Yönetim Kurulu, konunun hassasiyeti ve şeffaflık ilkesiyle, Denetleme Kurulu'ndan transfere ilişkin bütün kayıtların incelenmesini ve rapor olarak yayınlanmasını talep etmiştir.
Haberlerde adı geçen ve menajer olduğunu söyleyen kişi, etik ve resmi olmayan bir şekilde bu transfere müdahil olarak, haksız kazanç sağlamak istemiş olup, buna kulübümüz tarafından kesinlikle müsaade edilmemiştir.
Haksız kazanç elde etme peşinde olan ve kulübümüzün adını kullanan kişilerle ilgili her tür hukuki işlemin başlatılacağının tüm kamuoyu tarafından bilmesini önemle rica ederiz."
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Bize verilen cezalar fazla''
Toplam 7
Yorum
yine YİNE FENER KAYIRILMIŞ BU CEZALARDA...RVP 7 AY CEZA ALMALIYDI..EMSAL KARAR VAR..TARAFTAR KÜRÜNDEN DOLAYI FENERE EN AZ 1 MAÇ SEYİRCİZİ OYNAMA
- Van Persie'nin cezası belli oldu
Toplam 53
Yorum
adalet 09 Bumu adalet... Adam kırmızı kart görüyor,sahada yapmadığı kalmıyor 4 maç ceza wan persi dil çıkardı diye 3 maç ceza utanmasanız persiye tosi
- Van Persie'nin cezası belli oldu
Toplam 53
Yorum
kanarya emreye dil çıkarıp, çıkışı gösteren melo tebrik edilmişti neredeyse
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