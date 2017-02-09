 Beşiktaş'ta Karabük yolculuğu başladı – Fotomaç – 09 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş'ta Karabük yolculuğu başladı

    Beşiktaş'ta Karabük yolculuğu başladı

    Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Kardemir Karabükspor'a konuk olacak lider Beşiktaş, Karabük'e gitti.

    Siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden kara yoluyla Karabük'e hareket etti.

    Beşiktaş'ın Kardemir Karabükspor maçı kafilesinde, Kamerun'la Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşadıktan sonra İstanbul'a dönen Vincent Aboubakar da yer aldı.

    Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak Kardemir Karabükspor-Beşiktaş maçı saat 19.00'da başlayacak.

    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:04
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta Karabük yolculuğu başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.