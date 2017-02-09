Beşiktaş'ta Karabük yolculuğu başladı
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Kardemir Karabükspor'a konuk olacak lider Beşiktaş, Karabük'e gitti.
Beşiktaş'ın Kardemir Karabükspor maçı kafilesinde, Kamerun'la Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşadıktan sonra İstanbul'a dönen Vincent Aboubakar da yer aldı.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak Kardemir Karabükspor-Beşiktaş maçı saat 19.00'da başlayacak.
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:04
- ''Kjaer elime vurdu''
Toplam 57
Yorum
Yorum Budur KaRTaL,sen daha Futbol kuralarini bilmiyorsun,Kurallarda istersen kafani degdir istersen vur bu Kirmizi Kartir
- ''Pascal’dan farkı yok!''
Toplam 10
Yorum
Fatihli Kanıt basın o dönemde tüm basın bunu yazmıştı. BJK başkanı Serdar Bilgili Pascal ı maliyetinden dolayı göndermek istiyordu.
- ''Advocaat’la işim olmaz!''
Toplam 14
Yorum
atilla icinde az fenerli taraftarla sayfin varsa susarsin sanki cok buyuk oyuncusun su interde bile kadroya giremedin biz senin italyada oynayip TU
Beşiktaş'ta Karabük yolculuğu başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.