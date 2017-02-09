Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisinde taraftarların sebep olduğu saha olayları nedeniyle Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Siyah-beyazlılar seyircisiz oynama cezasını gelecek yıl Türkiye Kupası'ndaki ilk iç saha maçında çekecek.
PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:
BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 05.02.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)
Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)
Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarınca merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
YÖNETİCİ METİN ALBAYRAK'A 4 AY 15 GÜN CEZA
PFDK ayrıca, aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi METİN ALBAYRAK'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında hakareti ve saldırıya teşebbüsü nedeniyle de 4 AY 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 150.000.-TL para cezası verdi
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:53
- Persie doktora gitsin!
Toplam 23
Yorum
Düsseldorf'lu Yarin öbürgün Gs'nin basina gelecek bir olayda diyer 2 takimda fikrini (!) söyleyecek ! Bu seferde sanane,bana ne, o'nane' ler baslayacak !
- Van Persie'nin cezası belli oldu
Toplam 26
Yorum
SÜPER_FENER DEMEKKİ BU ÜLKEDE RAKİP TAKIMIN DEFANS OYUNCUSU TARAFINDAN FAULLE DURDURULUP SONRADA SOKAK SERSERİSİ GİBİ SALDIRILAN OYUNCUYADA CEZALANDIRI
- Oyuncakları da kurtardı
Toplam 15
Yorum
.... GS DÜŞMANI HAKEMLER,C. KAKIR, H. GÖKÇEK, B. YILDIRIM,KALKAVAN VS.
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