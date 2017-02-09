 Beşiktaş müzesi yarın açılıyor – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    müzesi yarın açılıyor

    Beşiktaş müzesi yarın açılıyor
    'ın 'da yer alan yeni müzesinin açılışı yarın saat 11.00'de yapılacak. Açılışa, Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın yanı sıra başkan ve yönetimin katılması bekleniyor. Kupaların, eski futbolcuların hatıralarının yanı sıra onursal başkan Süleyman Seba için yapılan özel oda ve desibel odası adı verilen bölüm davetlilere gezdirilecek.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:24
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