Beşiktaş kafilesi Karabük'te
SporToto Süper Lig'in 20'inci haftasında yarın Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Karabük'e vardı. Siyah beyazlı kafile otobüsle Karabük'e giderken Bolu'da yemek molası verdi. Kaleci Tolga Zengin, yine otobüsün bagaj kısmındaki yataklı bölümden çıktı.
İstanbul'dan kara yoluyla Karabük'e gelen siyah-beyazlı kafileyi, Safranbolu ilçesinde kalacağı otel önünde çok sayıda taraftar meşalelerle karşıladı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular lehine tezahüratlarda bulundu. Güvenlik önlemleri altında güçlükle otele giren futbolculara, taraftarlar çiçek verdi.
BOLU'DA YEMEK MOLASI
Karayoluyla Karabük'e giden siyah beyazlı takım, Bolu'da mola verdi. TEM yolunun Bolu Kalıcı Konutlar mevkisinde bulunan restoranın önünde bir grup taraftar tarafından karşılanan futbolcular, yemek için içeriye girdi. Kaleci Tolga Zengin, takım arkadaşları otobüsten indikten sonra otobüs şoförlerinin dinlendiği bagaj kısmındaki yataklı bölümden çıktı.
Tolga Zengin ayakkabılarını giyerken kafilede bulunan kulüp görevlileri önünde yan yana durarak basın mensuplarının görüntü almasını önlemeye çalıştı. Tolga Zengin, geçen 20 Aralık'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile oynayacağı karşılaşma için Bolu'ya gelirken yine otobüsün bagaj kısmındaki yataklı bölümde seyahat etmişti.
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:24
- Fenerbahçe'den Van Persie tişörtü!
Toplam 108
Yorum
sdf sdf aferim çok akıllı adamsın :)
- İmha planı hazır
Toplam 8
Yorum
TARAFTAR Maç sonucunda Ersun istifa dememeniz için tavsiye ettik arkadaş.
- Fenerbahçe'den Van Persie tişörtü!
Toplam 108
Yorum
V.PERSİ eyvah biz şimdi ne yapacağız sen başka takımı tutarsan. lütfen yapma. lütfen
Beşiktaş kafilesi Karabük'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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