 Ba: Yakında görüşürüz – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Ba: Yakında görüşürüz

    Ba: Yakında görüşürüz
    Geçtiğimiz temmuz ayında sakatlanan Senegalli yıldız, sahalara dönebilmek için egzersizlerine ara vermiyor. Beşiktaş'ın devre arasında Shanghai Shenhua takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Demba Ba, sakatlığını atlatmak için çalışmalarına son sürat devam ediyor. Resmi instagram hesabından yaptığı antrenman paylaşımında "Yakında görüşmek üzere inşallah" notunu yazdı.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:22
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