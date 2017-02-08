Van Persie'ye 6222 şoku
Beşiktaş, derbide elini şortuna soktuğu gerekçesiyle, van Persie’yi “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 6222’li Kanun” kapsamında mahkemeye veriyor.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki olaylı derbinin yankıları tüm hızıyla sürerken, siyah-beyazlı kulüp yeni bir hamlede bulunmaya karar verdi. Buna göre Beşiktaş yönetimi, "provokatif davranışlarda bulunduğu" gerekçesiyle Fenerbahçe'nin yıldızı Robin van Persie'yi mahkemeye verecek.
Beşiktaş, maçın tek golünü atan Hollandalı'yı, "taraftara dil çıkarması", "Tosic'e yönelik edebe aykırı şekilde elini şortuna sokması" suçlamalarıyla dava edecek. Kartal, van Persie'nin "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 6222 Sayılı Kanun kapsamında cezalandırılmasını isteyecek.
Fatih DOĞAN
Beşiktaş, maçın tek golünü atan Hollandalı'yı, "taraftara dil çıkarması", "Tosic'e yönelik edebe aykırı şekilde elini şortuna sokması" suçlamalarıyla dava edecek. Kartal, van Persie'nin "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 6222 Sayılı Kanun kapsamında cezalandırılmasını isteyecek.
Fatih DOĞAN
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 8 maç men yerine 5 bin TL!
Toplam 2
Yorum
Temple Tüm Türkiye gibi TFFde görmüştür hakemlerinin maçı nasıl katlettiğini aslında bir nevi kendilerini kurtaracaklar resmen sahada suç işlendi
- Zirveyi bırakmayız
Toplam 1
Yorum
eses Ankara'dan Haydi şimşekler gösterin kendinizi.Rakipleri ciddiye alırsanız bu ligde hiç bir takım sizi yenemez.Dualarım sizinle çünkü başka takım tutmam
- Marka değerini düşürmeyin!
Toplam 1
Yorum
Eren Fikret Orman , "Süt Kupası" diyerek marka değerini ayaklar altına aldı zaten...
Van Persie'ye 6222 şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.