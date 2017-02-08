 Van Persie'ye 6222 şoku – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    'ye 6222 şoku

    Van Persie'ye 6222 şoku

    Beşiktaş, derbide elini şortuna soktuğu gerekçesiyle, ’yi “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 6222’li Kanun” kapsamında mahkemeye veriyor.

    Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki olaylı derbinin yankıları tüm hızıyla sürerken, siyah-beyazlı kulüp yeni bir hamlede bulunmaya karar verdi. Buna göre Beşiktaş yönetimi, "provokatif davranışlarda bulunduğu" gerekçesiyle Fenerbahçe'nin yıldızı Robin van Persie'yi mahkemeye verecek.

    Beşiktaş, maçın tek golünü atan Hollandalı'yı, "taraftara dil çıkarması", "Tosic'e yönelik edebe aykırı şekilde elini şortuna sokması" suçlamalarıyla dava edecek. Kartal, 'nin "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 6222 Sayılı Kanun kapsamında cezalandırılmasını isteyecek.

    Fatih DOĞAN
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:01
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