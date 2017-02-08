Talisca’dan Jesus tepkisi
Beşiktaşlı Anderson Talisca, Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira'nın kendisi hakkında yalanlar söylediğini belirtti.
Brezilyalı yıldız, Benfica'dan ayrılıp Sporting Lizbon'a giden teknik direktör Jorge Jesus'la mesajlaştığı iddialarını da yalanladı. Talisca "Madem bunun doğru olduğuna inanıyorsunuz bana o mesajları gösterin" derken, Benfica yönetimini de "Hala 2 aylık alacağımı ödemediler" diye suçladı.
BENFİCA MAÇI EN İYİLERDEN
UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi geri dönüş maçları derlendi. Listenin zirvesinde, İstanbul'daki Milan-Liverpool finali yer alırken, bu sezon Vodafone Arena'da oynanan Beşiktaş- Benfica karşılaşması da listede kendine yer buldu. Benfica'nın ilk yarıda 3-0 öne geçtiği karşılaşma, Beşiktaş'ın müthiş geri dönüşü ile 3-3 bitmişti.
BENFİCA MAÇI EN İYİLERDEN
UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi geri dönüş maçları derlendi. Listenin zirvesinde, İstanbul'daki Milan-Liverpool finali yer alırken, bu sezon Vodafone Arena'da oynanan Beşiktaş- Benfica karşılaşması da listede kendine yer buldu. Benfica'nın ilk yarıda 3-0 öne geçtiği karşılaşma, Beşiktaş'ın müthiş geri dönüşü ile 3-3 bitmişti.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
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