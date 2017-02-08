 Talisca’dan Jesus tepkisi – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    ’dan Jesus tepkisi

    Talisca’dan Jesus tepkisi

    Beşiktaşlı Anderson , Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira'nın kendisi hakkında yalanlar söylediğini belirtti.

    Brezilyalı yıldız, Benfica'dan ayrılıp Sporting Lizbon'a giden teknik direktör Jorge Jesus'la mesajlaştığı iddialarını da yalanladı. "Madem bunun doğru olduğuna inanıyorsunuz bana o mesajları gösterin" derken, Benfica yönetimini de "Hala 2 aylık alacağımı ödemediler" diye suçladı.

    BENFİCA MAÇI EN İYİLERDEN
    UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi geri dönüş maçları derlendi. Listenin zirvesinde, İstanbul'daki Milan-Liverpool finali yer alırken, bu sezon Vodafone Arena'da oynanan Beşiktaş- Benfica karşılaşması da listede kendine yer buldu. Benfica'nın ilk yarıda 3-0 öne geçtiği karşılaşma, Beşiktaş'ın müthiş geri dönüşü ile 3-3 bitmişti.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:11
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