Quaresma ile 3 yıl daha
Beşiktaş yönetimi, Portekizli yıldızın sözleşmesini 3 yıl uzattı. İlk iki sene 2 milyon 100’er bin euro alacak olan Q7, son yıl ise 1 milyon 750 bin euro kazanacak. Quaresma ayrıca puan başına da 4 bin euro para alacak
Beşiktaş yönetimi, Portekizli yıldız Ricardo Quresma'nın sözleşmesini 3 sene daha uzattı. 2015 yılında 2+1 senelik imza atan Q7, dün kendisini 3 yıl daha Beşiktaşlı yapan sözleşmeye imza attı. Siyah-beyazlı yönetim dün akşam saatlerinde Ricardo Quaresma'nın sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını KAP'a bildirdi. Açıklamada, "Oyuncumuza 2017-18 sezonunda 2 milyon 100 bin euro, 2018- 19 sezonunda 2 milyon 100 bin euro, 2019-20 sezonunda da 1 milyon 750 bir euro garanti ücret ödenecektir.
Ricardo Quaresma ayrıca oynadığı maçlarda puan başı da 4 bin euro para alacak. Portekizli oyuncu 2015'te yaptığı 2+1 senelik anlaşmada ilk yıl 1 milyon 768 bin euro, ikinci yıl ise 1 milyon 600 bin euro'ya imza atmıştı. Q7'nin opsiyonlu sezonunda (2017-18) ise 2016-17 sezonunda en az 30 resmi maçta görev alması durumunda (şimdiden 27 maça çıktı) 1 milyon 768 bin euro alacağı yazıyordu. Yönetim, gösterdiği başarılı performans nedeniyle Q7'ye önümüzdeki sezon için 332 bin euro zam yaptı.
Ricardo Quaresma ayrıca oynadığı maçlarda puan başı da 4 bin euro para alacak. Portekizli oyuncu 2015'te yaptığı 2+1 senelik anlaşmada ilk yıl 1 milyon 768 bin euro, ikinci yıl ise 1 milyon 600 bin euro'ya imza atmıştı. Q7'nin opsiyonlu sezonunda (2017-18) ise 2016-17 sezonunda en az 30 resmi maçta görev alması durumunda (şimdiden 27 maça çıktı) 1 milyon 768 bin euro alacağı yazıyordu. Yönetim, gösterdiği başarılı performans nedeniyle Q7'ye önümüzdeki sezon için 332 bin euro zam yaptı.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:02
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
Quaresma ile 3 yıl daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.