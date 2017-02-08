 Marcelo’nun yeni partneri Mitrovic – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    Marcelo’nun yeni partneri Mitrovic

    Marcelo’nun yeni partneri Mitrovic
    Dusko Tosic'in kırmızı kart cezası nedeniyle Karabükspor deplasmanında forma giyemeyecek olması, yeni transfer 'e forma şansı doğurdu. Derbide maça sonradan dahil olan Matej Mitrovic, geriden top kurma ve topla yaptığı çıkışlarda dikkat çekmişti. Mitrovic, Karabükspor maçında forma giymeye en yakın stoper oldu.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:12
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