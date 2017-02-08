Marcelo’nun yeni partneri Mitrovic
Dusko Tosic'in kırmızı kart cezası nedeniyle Karabükspor deplasmanında forma giyemeyecek olması, yeni transfer Matej Mitrovic'e forma şansı doğurdu. Derbide maça sonradan dahil olan Matej Mitrovic, geriden top kurma ve topla yaptığı çıkışlarda dikkat çekmişti. Mitrovic, Karabükspor maçında forma giymeye en yakın stoper oldu.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
Marcelo’nun yeni partneri Mitrovic haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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