 Kara Kartal'a ağır fatura – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    Kara Kartal'a ağır fatura

    Kara Kartal'a ağır fatura

    ; kuralı dışı ve sportmenliğe aykırı hareketi ile kırmızı kart görmesine rağmen akredite alana girmesi nedeniyle; Güneş, sportmenliğe aykırı hareketi; Albayrak da hakem soyunma odası koridorlarındaki saldırısı ve hakaretleri nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

    Pazar günü oynanan Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin faturası siyah-beyazlılar için çok ağır oldu. TFF Hukuk Müşavirliği, Dusko Tosic, Şenol Güneş ve Metin Albayrak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ederken; ayrıca her iki takımın da derbideki olaylar sebebi ile PFDK'ya sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya sevk raporları şöyle: "Beşiktaş Kulübü'nün 'saha olayları' nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Dusko 'in 'kural dışı hareketi' nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca, 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve 'kırmızı kart görmesine rağmen akredite alana girmesi' nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 95/2. maddesi uyarınca 06.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

    HEPSi TEDBiRLi GÖNDERiLDi
    Kurul ayrıca teknik direktör 'in aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, Beşiktaşlı yönetici 'ın da aynı müsabakadaki 'hakem soyunma odası koridorlarındaki saldırısı ve hakaretleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 07.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verdi.

    YÖNETiM RAPORU BEKLiYOR
    Beşiktaş yönetimi, olaylı F.Bahçe derbisi sonrasında PFDK'ya yapılan sevklerin şokunu yaşarken, diğer yandan da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan ve oyunun gidişatını değiştiren Dusko Tosic'e verilecek ceza için teknik direktör Şenol Güneş'in raporunu bekliyor. Güneş'in raporu doğrultusunda Sırp oyuncu Tosic'e 50 bin ila 125 bin dolar arasında ceza kesilmesi ön görülüyor.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:05
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