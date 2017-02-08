Kara Kartal'a ağır fatura
Tosic; kuralı dışı ve sportmenliğe aykırı hareketi ile kırmızı kart görmesine rağmen akredite alana girmesi nedeniyle; Güneş, sportmenliğe aykırı hareketi; Albayrak da hakem soyunma odası koridorlarındaki saldırısı ve hakaretleri nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Pazar günü oynanan Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin faturası siyah-beyazlılar için çok ağır oldu. TFF Hukuk Müşavirliği, Dusko Tosic, Şenol Güneş ve Metin Albayrak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ederken; ayrıca her iki takımın da derbideki olaylar sebebi ile PFDK'ya sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya sevk raporları şöyle: "Beşiktaş Kulübü'nün 'saha olayları' nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Dusko Tosic'in 'kural dışı hareketi' nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca, 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve 'kırmızı kart görmesine rağmen akredite alana girmesi' nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 95/2. maddesi uyarınca 06.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.
HEPSi TEDBiRLi GÖNDERiLDi
Kurul ayrıca teknik direktör Şenol Güneş'in aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak'ın da aynı müsabakadaki 'hakem soyunma odası koridorlarındaki saldırısı ve hakaretleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 07.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verdi.
YÖNETiM RAPORU BEKLiYOR
Beşiktaş yönetimi, olaylı F.Bahçe derbisi sonrasında PFDK'ya yapılan sevklerin şokunu yaşarken, diğer yandan da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan ve oyunun gidişatını değiştiren Dusko Tosic'e verilecek ceza için teknik direktör Şenol Güneş'in raporunu bekliyor. Güneş'in raporu doğrultusunda Sırp oyuncu Tosic'e 50 bin ila 125 bin dolar arasında ceza kesilmesi ön görülüyor.
HEPSi TEDBiRLi GÖNDERiLDi
Kurul ayrıca teknik direktör Şenol Güneş'in aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak'ın da aynı müsabakadaki 'hakem soyunma odası koridorlarındaki saldırısı ve hakaretleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 07.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verdi.
YÖNETiM RAPORU BEKLiYOR
Beşiktaş yönetimi, olaylı F.Bahçe derbisi sonrasında PFDK'ya yapılan sevklerin şokunu yaşarken, diğer yandan da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan ve oyunun gidişatını değiştiren Dusko Tosic'e verilecek ceza için teknik direktör Şenol Güneş'in raporunu bekliyor. Güneş'in raporu doğrultusunda Sırp oyuncu Tosic'e 50 bin ila 125 bin dolar arasında ceza kesilmesi ön görülüyor.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
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