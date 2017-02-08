Kamuoyundan özür dilerim!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı takımın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda F.Bahçe ile yaptığı maçta yaşanan olaylar nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.
Beşiktaş açısından büyük üzüntü duyduklarını belirten Orman, "Yaptığımız hata varsa, tüm spor kamuoyundan özür diliyorum. Futbolun güzellik ve mutluluk veren bir şey olması için uğraşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ne provokasyon olursa olsun bizim bu fotoğrafların içinde olmamamız lazımdı. Bende de hata var, polemiğe girmemem lazımdı" ifadelerini kullandı. Orman, Ziraat Türkiye Kupası'nda F.Bahçe'ye başarılar diledi.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
Kamuoyundan özür dilerim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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