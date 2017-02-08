Kamuoyundan özür dilerim!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı takımın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda F.Bahçe ile yaptığı maçta yaşanan olaylar nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.

Beşiktaş açısından büyük üzüntü duyduklarını belirten Orman, "Yaptığımız hata varsa, tüm spor kamuoyundan özür diliyorum. Futbolun güzellik ve mutluluk veren bir şey olması için uğraşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ne provokasyon olursa olsun bizim bu fotoğrafların içinde olmamamız lazımdı. Bende de hata var, polemiğe girmemem lazımdı" ifadelerini kullandı. Orman, Ziraat Türkiye Kupası'nda F.Bahçe'ye başarılar diledi.