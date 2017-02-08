Gökhan Gönül’ün yerine Beck ilk 11’de
Pazar akşamı Vodafone Arena'da oynanan F.Bahçe maçında ayağına aldığı darbeyle sakatlanan ve maçı zor tamamlayan Gökhan Gönül'ün durumunun ciddi olduğu ve cuma günü oynanacak Karabükspor maçında forma giymesinin zor olduğu bildirildi. Gönül'ün yerine Karabük deplasmanında Andreas Beck'in sahada olacağı öğrenildi.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
Gökhan Gönül’ün yerine Beck ilk 11’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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