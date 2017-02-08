 Gökhan Gönül’ün yerine Beck ilk 11’de – Fotomaç – 08 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Şubat 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ’ün yerine Beck ilk 11’de

    Gökhan Gönül’ün yerine Beck ilk 11’de
    Pazar akşamı Vodafone Arena'da oynanan F.Bahçe maçında ayağına aldığı darbeyle sakatlanan ve maçı zor tamamlayan 'ün durumunun ciddi olduğu ve cuma günü oynanacak Karabükspor maçında forma giymesinin zor olduğu bildirildi. Gönül'ün yerine Karabük deplasmanında Andreas Beck'in sahada olacağı öğrenildi.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gökhan Gönül’ün yerine Beck ilk 11’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.