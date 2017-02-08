Demba Ba’yı geri çağırdılar
Beşiktaş, Demba Ba'yı geri çağırdı. Siyah beyazlılar, Senegalli futbolcunun tedavisini Türkiye'de sürdürmesini istiyor. Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Demba Ba, katıldığı imza töreninin ardından ABD'ye hareket etmişti. Tedavisini mart ayına kadar Los Angeles'da sürdürmeyi planlayan yıldız futbolcu, siyah beyazlılar tarafından İstanbul'a davet edildi.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
Demba Ba’yı geri çağırdılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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