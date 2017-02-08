 Demba Ba’yı geri çağırdılar – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    ’yı geri çağırdılar

    Demba Ba’yı geri çağırdılar
    Beşiktaş, 'yı geri çağırdı. Siyah beyazlılar, Senegalli futbolcunun tedavisini Türkiye'de sürdürmesini istiyor. Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Demba Ba, katıldığı imza töreninin ardından ABD'ye hareket etmişti. Tedavisini mart ayına kadar Los Angeles'da sürdürmeyi planlayan yıldız futbolcu, siyah beyazlılar tarafından İstanbul'a davet edildi.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:27
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