 Bu kardeşlik bitti mi? – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    Bu kardeşlik bitti mi?

    Bu kardeşlik bitti mi?

    ’un , “Onu örnek alıyorum, abim benim” dediği ile Kartal’ın genç yıldızı için “Benim kardeşim” diyen Hollandalı karşı karşıya geldi.

    Beşiktaş-F.Bahçe derbisi, 2012 yılından bu yana çok yakın arkadaş olan, hatta "ağabey-kardeş" ilişkisi yaşayan ile arasındaki dostluğun bozulmasına neden oldu. F.Bahçe'nin Hollandalı yıldızının derbi maçtaki hareketleri; en başta Oğuzhan'ı hayal kırıklığına uğrattı. Beşiktaş'ın genç yıldızı Oğuzhan, 2012 yılında gittiği İngiltere'de (Arsenal), Van Persie'nin kendisine çok yardımcı olduğunu belirterek, "17 yaşındayken antrenmandan sonra içeri giriyordum. Bana, 'Nereye gidiyorsun? Ben bile çalışıyorum. Sen kimsin ki çalışmıyorsun?' diye bağırdı. Bence futbolcular bu gibi şeyleri göstererek büyük oyuncu oluyorlar" dedi. Oğuzhan, 2013'te şahsi hesabından "Abimle tatilde" yazarak Van Persie ile tatil resmini paylaşırken, (Derbi sonrası bu paylaşımını sildi) 2015'te "Van Persie rol modelimdir. Hem kişilik, hem oyuncu olarak" ifadelerini kullanmıştı.

    YILLARIN DOSTLUĞU BOZULDU
    Hollandalı yıldız da Oğuzhan için 2015'te, "Çok iyi çalım atıyor, şut çekiyor. Benim çok çok beğendiğim bir futbolcu. Onun adına seviniyorum, o benim kardeşim" açıklamalarında bulunmuştu. Yakın iki arkadaş arasında derbi maçla birlikte adeta 'kara kedi' girdi. Şimdi her iki oyuncunun nasıl bir tutum içine girecekleri merak ediliyor.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:18
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