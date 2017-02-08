Bu kardeşlik bitti mi?
Oğuzhan Özyakup’un , “Onu örnek alıyorum, abim benim” dediği Van Persie ile Kartal’ın genç yıldızı için “Benim kardeşim” diyen Hollandalı karşı karşıya geldi.
Beşiktaş-F.Bahçe derbisi, 2012 yılından bu yana çok yakın arkadaş olan, hatta "ağabey-kardeş" ilişkisi yaşayan Oğuzhan Özyakup ile Van Persie arasındaki dostluğun bozulmasına neden oldu. F.Bahçe'nin Hollandalı yıldızının derbi maçtaki hareketleri; en başta Oğuzhan'ı hayal kırıklığına uğrattı. Beşiktaş'ın genç yıldızı Oğuzhan, 2012 yılında gittiği İngiltere'de (Arsenal), Van Persie'nin kendisine çok yardımcı olduğunu belirterek, "17 yaşındayken antrenmandan sonra içeri giriyordum. Bana, 'Nereye gidiyorsun? Ben bile çalışıyorum. Sen kimsin ki çalışmıyorsun?' diye bağırdı. Bence futbolcular bu gibi şeyleri göstererek büyük oyuncu oluyorlar" dedi. Oğuzhan, 2013'te şahsi hesabından "Abimle tatilde" yazarak Van Persie ile tatil resmini paylaşırken, (Derbi sonrası bu paylaşımını sildi) 2015'te "Van Persie rol modelimdir. Hem kişilik, hem oyuncu olarak" ifadelerini kullanmıştı.
YILLARIN DOSTLUĞU BOZULDU
Hollandalı yıldız da Oğuzhan için 2015'te, "Çok iyi çalım atıyor, şut çekiyor. Benim çok çok beğendiğim bir futbolcu. Onun adına seviniyorum, o benim kardeşim" açıklamalarında bulunmuştu. Yakın iki arkadaş arasında derbi maçla birlikte adeta 'kara kedi' girdi. Şimdi her iki oyuncunun nasıl bir tutum içine girecekleri merak ediliyor.
YILLARIN DOSTLUĞU BOZULDU
Hollandalı yıldız da Oğuzhan için 2015'te, "Çok iyi çalım atıyor, şut çekiyor. Benim çok çok beğendiğim bir futbolcu. Onun adına seviniyorum, o benim kardeşim" açıklamalarında bulunmuştu. Yakın iki arkadaş arasında derbi maçla birlikte adeta 'kara kedi' girdi. Şimdi her iki oyuncunun nasıl bir tutum içine girecekleri merak ediliyor.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
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