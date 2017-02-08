8 maç men yerine 5 bin TL!
F.Bahçeli Van Persie'ye yönelik kural dışı hareketi nedeniyle 3, sonrasındaki sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle de 1 maç men cezası tehlikesiyle karşı karşıya kalan Dusko Tosic, temsilcinin raporu doğrultusunda tarihi cezadan kurtulmuş oldu.
Oyundan ihraç olduktan sonra başkasının akreditasyonunu alarak, saha kenarına geldiği görüntülerde ortaya çıkan Tosic için disiplin talimatının 47'ye 1a maddesi (başkasına ait akreditasyon kartını kullanılması) minimum 8 maç men cezası ön görmesine karşılık TFF, Sırp futbolcuyu bu madde yerine 95'e 2 maddesi kapsamında disiplin kuruluna sevk ederek sadece 5 bin TL'lik bir para cezası tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:30
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
8 maç men yerine 5 bin TL! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.