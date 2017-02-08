 8 maç men yerine 5 bin TL! – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    8 maç men yerine 5 bin TL!

    8 maç men yerine 5 bin TL!

    F.Bahçeli 'ye yönelik kural dışı hareketi nedeniyle 3, sonrasındaki sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle de 1 maç men cezası tehlikesiyle karşı karşıya kalan Dusko , temsilcinin raporu doğrultusunda tarihi cezadan kurtulmuş oldu.

    Oyundan ihraç olduktan sonra başkasının akreditasyonunu alarak, saha kenarına geldiği görüntülerde ortaya çıkan için disiplin talimatının 47'ye 1a maddesi (başkasına ait akreditasyon kartını kullanılması) minimum 8 maç men cezası ön görmesine karşılık TFF, Sırp futbolcuyu bu madde yerine 95'e 2 maddesi kapsamında disiplin kuruluna sevk ederek sadece 5 bin TL'lik bir para cezası tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:30
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