5 yıl için 25 milyon $
Beşiktaş, Vodafone ile forma ana sponsorluğunu 2 yıl daha uzattı. Kulüp, anlaşmadaki uzatma opsiyonunu kullanarak 2017-2018 ve 2018-2019 sezonları için toplam 10 milyon dolar ve KDV tutarı karşılığında 2 sezon daha uzatmış oldu. Böylece göğüs sponsorluğunun toplam değeri 5 yıl için 25 milyon dolara ulaştı.
UZUN VADELİ YATIRIMCI
Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, Beşiktaş ile sponsorluklarını iki yıl daha uzatmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Deegan, "10 yıldır Türkiye'de faaliyetteyiz ve 20 milyar lira yatırım yaptık. Türkiye çok iyi, muhteşem pazar; bunun iyi fırsat olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
UZUN VADELİ YATIRIMCI
Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, Beşiktaş ile sponsorluklarını iki yıl daha uzatmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Deegan, "10 yıldır Türkiye'de faaliyetteyiz ve 20 milyar lira yatırım yaptık. Türkiye çok iyi, muhteşem pazar; bunun iyi fırsat olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:18
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
5 yıl için 25 milyon $ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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