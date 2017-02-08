Beşiktaş, Vodafone ile forma ana sponsorluğunu 2 yıl daha uzattı. Kulüp, anlaşmadaki uzatma opsiyonunu kullanarak 2017-2018 ve 2018-2019 sezonları için toplam 10 milyon dolar ve KDV tutarı karşılığında 2 sezon daha uzatmış oldu. Böylece göğüs sponsorluğunun toplam değeri 5 yıl için 25 milyon dolara ulaştı.



UZUN VADELİ YATIRIMCI

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, Beşiktaş ile sponsorluklarını iki yıl daha uzatmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Deegan, "10 yıldır Türkiye'de faaliyetteyiz ve 20 milyar lira yatırım yaptık. Türkiye çok iyi, muhteşem pazar; bunun iyi fırsat olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.