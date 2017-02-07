 Tosic’e ağır ceza – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    Tosic’e ağır ceza

    Tosic’e ağır ceza

    Kırmızı kart gören Sırp oyuncu, rakibine yönelik yaptığı şiddetli hareketi nedeniyle disiplin talimatının 43’üncü maddesi kapsamında 3 ila 6 maç arası ceza alabilir. Tosic, müsabakanın ikinci yarısında başkasına ait akreditasyon kartıyla tekrar sahaya çıkması nedeniyle 8 ila 24 maç arası men cezası tehlikesiyle karşı karşıya.

    Beşiktaş-F.Bahçe derbisine kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Tosic'in başkasına ait akreditasyon kartıyla tekrar saha kenarına çıkması siyah-beyazlı futbolcuyu şok bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktı. Derbide kırmızı kart görerek 3-6 maç arası ceza tehlikesiyle karşı karşıya kalan , müsabakanın ikinci yarısında başkasına ait akreditasyon kartıyla tekrar sahaya çıkması nedeniyle 8 ila 24 maç arası men cezası tehlikesiyle karşı karşıya.

    Yayıncı kuruluşun görüntülerinde ve fotoğraflarda yer alan Tosic'in bu ihlallerinin temsilci veya hakem raporlarında yer alması Beşiktaşlı futbolcuyu minimum 15 maçlık bir ceza tehlikesiyle karşı karşıya bırakmış olacak. Ancak Tosic'in görüntülerde yer alan bu durumunun hakem ve temsilcilerin raporlarında yer almaması Sırp oyuncunun sadece şiddetli hareketten 3 ila 6 maç arasında bir men cezası almasına neden olacak.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:13
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