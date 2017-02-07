Tosic’e ağır ceza
Kırmızı kart gören Sırp oyuncu, rakibine yönelik yaptığı şiddetli hareketi nedeniyle disiplin talimatının 43’üncü maddesi kapsamında 3 ila 6 maç arası ceza alabilir. Tosic, müsabakanın ikinci yarısında başkasına ait akreditasyon kartıyla tekrar sahaya çıkması nedeniyle 8 ila 24 maç arası men cezası tehlikesiyle karşı karşıya.
Yayıncı kuruluşun görüntülerinde ve fotoğraflarda yer alan Tosic'in bu ihlallerinin temsilci veya hakem raporlarında yer alması Beşiktaşlı futbolcuyu minimum 15 maçlık bir ceza tehlikesiyle karşı karşıya bırakmış olacak. Ancak Tosic'in görüntülerde yer alan bu durumunun hakem ve temsilcilerin raporlarında yer almaması Sırp oyuncunun sadece şiddetli hareketten 3 ila 6 maç arasında bir men cezası almasına neden olacak.
- 07 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 02:13
- Volkan Demirel: "Güzel statları var ama..."
Toplam 57
Yorum
takyanoz Bırakın tantanayı, bende Beşiktaş'lıyım, Volkanı da Fener'ide sevmem ama şu açıklamada yanlış göremiyorum.
- Tosic'in karısından Van Persie'ye küfür
Toplam 38
Yorum
Normal Bacak kırması değil, sadece adalet istiyoruz. Hakemler bunu sağlayamıyorsa bıraksınlar bu işi.
- Pascal Nouma’dan Van Persie'ye gönderme
Toplam 2
Yorum
gereksiz bir açıklama olmuş çünkü maalesef rakip bunu anlayacak kapasitede değil. bir tane fbli bile çıkıp bjk haklı demedi. yanlışı savunmaktan zevk alıyorlar çünkü
Tosic’e ağır ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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