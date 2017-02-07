Şok iddia: "Palabıyık’ı derbiye Aziz Yıldırım atadı"
Eski PFDK Başkan Vekili Ahmet Akpınar, “Bu planlanmış bir maç. Hakem Ali Palabıyık, Aziz Yıldırım tarafından maça atandı” dedi
ONURLU DAVRANMAK!
Akpınar şöyle devam etti: "Fenerbahçe'nin sporda şiddet yasasına göre şikayette bulunması haklı. Sahaya girilmemesi gerekiyordu, olaylar vardı, Van Persie tribünlere dil çıkardı, ayrıca kötü bir hareket yaptı. Nouma bu hareketi yaptığında Beşiktaş camiası onurlu davranıp onu gönderdi. Bakalım aynı onurlu davranışı Fenerbahçe camiası gösterebilecek mi. Güneş'in yaptığı hareketleri de gördüm. Sinirlenerek yaptığı bu hareketleri yapmaması gerekiyordu."
- 07 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:34
- Volkan Demirel: "Güzel statları var ama..."
Toplam 57
Yorum
takyanoz Bırakın tantanayı, bende Beşiktaş'lıyım, Volkanı da Fener'ide sevmem ama şu açıklamada yanlış göremiyorum.
- Tosic'in karısından Van Persie'ye küfür
Toplam 38
Yorum
Normal Bacak kırması değil, sadece adalet istiyoruz. Hakemler bunu sağlayamıyorsa bıraksınlar bu işi.
- Pascal Nouma’dan Van Persie'ye gönderme
Toplam 2
Yorum
gereksiz bir açıklama olmuş çünkü maalesef rakip bunu anlayacak kapasitede değil. bir tane fbli bile çıkıp bjk haklı demedi. yanlışı savunmaktan zevk alıyorlar çünkü
Şok iddia: "Palabıyık’ı derbiye Aziz Yıldırım atadı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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