 Şok iddia: "Palabıyık’ı derbiye Aziz Yıldırım atadı" – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    Şok iddia: "Palabıyık’ı derbiye atadı"

    Şok iddia: "Palabıyık’ı derbiye Aziz Yıldırım atadı"

    Eski PFDK Başkan Vekili Ahmet Akpınar, “Bu planlanmış bir maç. Hakem , tarafından maça atandı” dedi

    Eski PFDK Başkan Vekili Ahmet Akpınar, Radyospor'dan Özgür Sancar'a gündeme bomba gibi düşen bir açıklamada bulundu. Beşiktaş'ın derbiyi kaybettiğini ancak bunun planlanmış bir maç olduğunu belirten Akpınar, " derbiye, tarafından atanmıştır. Yıldırım, sürekli Yusuf Namoğlu ile uğraşıyordu, o da bu baskıdan kurtulmak için Yıldırım'ın isteğini yerine getirip maça Ali Palabıyık'ı atadı ve kupada devam etmelerini sağladı" diye konuştu.

    ONURLU DAVRANMAK!
    Akpınar şöyle devam etti: "Fenerbahçe'nin sporda şiddet yasasına göre şikayette bulunması haklı. Sahaya girilmemesi gerekiyordu, olaylar vardı, Van Persie tribünlere dil çıkardı, ayrıca kötü bir hareket yaptı. Nouma bu hareketi yaptığında Beşiktaş camiası onurlu davranıp onu gönderdi. Bakalım aynı onurlu davranışı Fenerbahçe camiası gösterebilecek mi. Güneş'in yaptığı hareketleri de gördüm. Sinirlenerek yaptığı bu hareketleri yapmaması gerekiyordu."
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:34
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