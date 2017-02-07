Skrtel: Yapanın yanına kar kalıyor

Beşiktaşlı Marcelo'nun devre arasında koridorlarda kendisine kafa attığı iddia edilen F.Bahçeli Skrtel, "Bunu sahada yapsa kırmızı kart görecekti. Ama kapalı kapılar arkasında olduğu için ceza almayacak. Yapanın yanı kar kalıyor" dedi. Fenerbahçeli yöneticilerin stat yetkililerinden olayın görüntülerini istediği ancak o bölgenin kameraların görüş alanı dışında olduğu ileri sürüldü.