 Oğuzhan, RVP’yi sildi! – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    Oğuzhan, RVP’yi sildi!

    Oğuzhan, RVP’yi sildi!

    Derbiye kadar yediği içtiği ayrı gitmeyen ve Arsenal'den iki yakın arkadaş Oğuzhan ile , dev maçta yaşananların ardından adeta köprüleri attı.

    Oğuzhan, karşılaşma sonrası, "Başka bir oyuncuyla () özel bir şeyim vardı, bu maça kadar. Herkes karakterini belli etti bugün" diyerek Hollandalı futbolcu ile arasının açıldığını belirtmişti. Genç futbolcu, dün de sosyal medya hesabından 2013 yılında Robin van Persie'yle beraber çıktıkları tatilde çektirdiği fotoğrafı sildi!
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:49
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