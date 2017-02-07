Fikret Orman'dan derbi açıklaması
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vodafone ile yenilenen sözleşmenin basın toplantısında derbide yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Orman, "Ne olursa olsun biz bu olayların içinde bu şekilde yer almamalıydık. Kendi adıma tüm spor kamuoyundan özür diliyorum. Fenerbahçe'ye de kupada başarılar diliyorum" dedi.
Fikret Orman, " Gerçekten çok üzgünüm. Skorla alakalı değil bu. Ezeli rekabette olan şeyler bunlar. Ancak futbol konuşulmadı. Farklı bir külübüz. Böyle bir fotoğrafın içinde olduğumuz için üzgünüm. Futbolcuların böyle şeylerle anılması hoş değil. Ne provokasyon olursa olsun, bizim buna alet olmamamız lazımdı, üzgünüm. Nasıl bir provakasyon olursa olsun, içinde olmamamıza rağmen, yaptığımız bir hata varsa da kamuoyundan özür diliyorum. Bende de hatalar var. Polemiğe girmemem lazımdı.Fenerbahçe'ye kupada başarılar diliyorum" diye konuştu.
- 07 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 12:01
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Toplam 10
Yorum
vokri5858 bir fenerbahçeli olarak pazar akşamı utandım.böyle galibiyete tura lanet olsun.h.ali yi şener özbayraklı ya bizleri mahkum eden zavallı yntc
- ABD’de THY şov
Toplam 1
Yorum
denizGS tabi canım varlık fonuna aktarıldı harcarsınız şimdi halkbank vakıfbank ziraatbankın paralarını
- Kayseri stresi!
Toplam 11
Yorum
denizgs arkadaşım bu adamın ne suçu var yönetimin aldığı bütün futbolcular sakat. Tolga sakat Serdar sakat Sightorson vardı oda sakat.
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