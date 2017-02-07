 Fikret Orman'dan derbi açıklaması – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    Fikret Orman'dan derbi açıklaması

    Fikret Orman'dan derbi açıklaması

    Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vodafone ile yenilenen sözleşmenin basın toplantısında derbide yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Orman, "Ne olursa olsun biz bu olayların içinde bu şekilde yer almamalıydık. Kendi adıma tüm spor kamuoyundan özür diliyorum. Fenerbahçe'ye de kupada başarılar diliyorum" dedi.

    Fikret Orman, " Gerçekten çok üzgünüm. Skorla alakalı değil bu. Ezeli rekabette olan şeyler bunlar. Ancak futbol konuşulmadı. Farklı bir külübüz. Böyle bir fotoğrafın içinde olduğumuz için üzgünüm. Futbolcuların böyle şeylerle anılması hoş değil. Ne provokasyon olursa olsun, bizim buna alet olmamamız lazımdı, üzgünüm. Nasıl bir provakasyon olursa olsun, içinde olmamamıza rağmen, yaptığımız bir hata varsa da kamuoyundan özür diliyorum. Bende de hatalar var. Polemiğe girmemem lazımdı.Fenerbahçe'ye kupada başarılar diliyorum" diye konuştu.

    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:01
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