 F.Bahçe'ye gönderme! – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    F.Bahçe'ye gönderme!

    F.Bahçe'ye gönderme!
    Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı , instagram'dan paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda formasını F.Bahçe tribünlerine gösterirken çekildiği fotoğrafı koyan Quaresma altına, "Bu mükemmel kulübün oyuncusu olduğum için gurur duyuyorum. Her zaman ve daima Beşiktaş" diye yazdı.

    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:52
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