D. Kiev-Beşiktaş maçı kararı açıklanıyor
UEFA'nın, Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'le karşılaştığı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi, karşılaşma sırasında ve sonrasında taraftarlar arasında yaşanan olaylarla ilgili kararını bu ay içinde vermesi bekleniyor.
Beşiktaş'ın 6-0 yenildiği karşılaşma sonrası inceleme başlatan UEFA, tribün olayları, meşale atma, merdivenlerin tıkanması ve organizasyonda yaşanan güvenlik zaafiyetleri nedeniyle Dinamo Kiev'e, taraftar olayları, çevreye verilen zarar ve sahaya meşale atılması nedeniyle de Beşiktaş'a soruşturma başlatmıştı. Daha önce konuyla ilgili kararın 2 Şubat tarihinde UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu toplantısında verileceği açıklanmıştı.
Ukrayna basınının UEFA basın sözcülüğüne dayanandırdığı habere göre ise, bu toplantı 23 Şubat tarihine ertelendiği belirtildi.
- 07 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 10:52
- Formasını kaptırabilir!
Toplam 3
Yorum
fairplay34 tosicle bu takım geçen yıl şampiyon oldu.evet hatalı ama takımı geren OĞUZHAN..hoca onu dinlendirsin!taliscayı çıkaracağına oğuzhanı çıkarsaydı maçı alırdık.fener çok kötüydü
- Şok iddia: "Palabıyık’ı derbiye Aziz Yıldırım atadı"
Toplam 73
Yorum
EFENDİ BJK SİZ DEMİRÖRENİ BEŞİKTAŞLI MI SANIYORSUNUZ BRE CAHİLLER. O ADAM FBLİNİN ÖNDE GİDENİ. BEŞİKTAŞ HALA ONUN YIKINTILARINI TEMİZLEMEKLE UĞRAŞIYOR.
- Oğuzhan, RVP’yi sildi!
Toplam 16
Yorum
hahan böyle davranırsan Beşiktaş da seni siler. ey yönetim bu oyuncuya bu kadar güvenmeyin çok basit bir oyuncu sosa dan prim yaptı çözün bunu art
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