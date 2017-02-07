 Beşiktaş'tan KAP'a açıklama: İşte Quaresma'nın alacağı ücret – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    Beşiktaş'tan KAP'a açıklama: İşte Quaresma'nın alacağı ücret

    Beşiktaş'tan KAP'a açıklama: İşte Quaresma'nın alacağı ücret

    Beşiktaş, Quaresma'nın sözleşmesini 3 yıl uzattığını ve ödenecek parayı açıkladı.

    Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

    "Profesyonel futbocumuz Ricardo Quaresma'nın sözleşmesi 3 yıl daha uzatılmıştır.

    Buna göre oyuncuya;

    2017-2018 Sezonunda 2.100.000 Avro

    2018-2019 Sezonunda 2.100.000 Avro

    2019-2020 Sezonunda 1.750.000 Avro garanti ücret

    Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir."

    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:04
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