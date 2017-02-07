Beşiktaş'tan KAP'a açıklama: İşte Quaresma'nın alacağı ücret
Beşiktaş, Quaresma'nın sözleşmesini 3 yıl uzattığını ve ödenecek parayı açıkladı.
"Profesyonel futbocumuz Ricardo Quaresma'nın sözleşmesi 3 yıl daha uzatılmıştır.
Buna göre oyuncuya;
2017-2018 Sezonunda 2.100.000 Avro
2018-2019 Sezonunda 2.100.000 Avro
2019-2020 Sezonunda 1.750.000 Avro garanti ücret
Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir."
- 07 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 20:04
- Karar verildi: Van Persie'yle ilgili flaş gelişme!
Toplam 112
Yorum
halil 16 maçtır hakemle maç alıyosunuz sesiniz cıkmıyodun şimdi ne oldu 1 maç hakem hatası var diye caz yapıyosunuz!! ORASI BEŞİKTAŞ OLSA NE YAZAR
- Karar verildi: Van Persie'yle ilgili flaş gelişme!
Toplam 112
Yorum
uğur @kartal senin gözlerinde bi sorun var koçum..! Sizin adam o hareketi yaparken üzerinde forma yoktu..
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Toplam 124
Yorum
OSMAN FİKRET BİLE SENİN KADAR BAĞIRMIYOR SANA NE OLUYOR?SENİN GÖREV YAPTIĞIN ZAMAN Kİ BEŞİKTAŞ MAÇLARINA BAKMAK LAZIM.BJK NİN ŞAMPİYONLUĞUNDA PAYI
Beşiktaş'tan KAP'a açıklama: İşte Quaresma'nın alacağı ücret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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