Beşiktaş sözleşme uzattı

Beşiktaş, stat ve forma sponsoru olan Vodafone’la olan anlaşmasını 2 yıl daha uzattı. Siyah-beyazlıların kasasına, bu anlaşmayla birlikte 10 milyon Dolar girecek.

Vodafone Arena'da düzenlenen imza törenine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, futbolculardan Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel ve Atiba Hutchinson katıldı. İmza töreni öncesinde konuşan Fikret Orman, sponsorluk anlaşmasının önümüzdeki 2 sezonu kapsadığını belirterek, "Vodafone ile şu ana kadar 150 milyon Dolar'ı bulan bir anlaşmamız söz konusu oldu. Vodafone Arena artık bizim sadece maçlarımızı oynadığımız yer değil, evimiz oldu. Geçtiğimiz günlerde sayın bakanımızın da katıldığı törenle, kulüp binamızı da buraya taşıdık. Vodafone'la yeni forma göğüs reklamı anlaşmamızı imzalayacağız. 2017-18 ve 2018-19 yıllarını kapsayacak. Yıllık 5 milyon doları nakit, 2 milyon doları da stada yapılan yatırım doğrultusunda 7 milyon Dolar'lık bir anlaşma. Bu anlaşmadan iki taraf da kazançlı çıkıyor. Bütün Vodafone ailesine, Beşiktaş camiasına gösterdikleri güven nedeniyle Beşiktaş Başkanı olarak çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin şu andaki durumu nedeniyle, dolar bazında hiçbir kayba uğramadan, anlaşmalarımız ne ise, ona bağlı kalarak hareket etmeleri, hem ülkemize hem de Beşiktaş'a güveni nedeniyle teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Deegan: "Türkiye çok iyi bir pazar"

Başkan Fikret Orman'ın ardından sözü alan Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, "Burada olmak çok memnuniyet verici. Beşiktaş'la olan ilişkilerimizin devamı için buradayız. 4 yıllık bir işbirliğimiz var ve bunu 2 yıl daha uzatmak için buradayız. 10 yıldır Türkiye'deyiz ve daha uzun yıllar burada olmak istiyoruz. Bu işbirliğinin daha da uzaması, Türkiye'deki yatırımların da devamının göstergesidir. Vodafone Arena'da çok önemli bir altyapı var. Aynı anda tam 50 bin telefonla konuşulmasına olanak sağlayan bir sistem kurduk. Bu vesileyle işbirliğimizi uzatıyoruz. Sayın başkana da çok teşekkür ediyorum. Bu imzaların atılacak olmasından dolayı çok memnunum. Türkiye çok iyi bir pazar. Beşiktaş ile çok iyi bir işbirliğimiz var. Vodafone olarak 10 yıldır buradayız ve 20 milyar lirayı bulan yatırım yaptık. Bunu kısa vadede değil, uzan vadede yapıyoruz. Beşiktaş'la anlaşmamız 10 yıl için 150 milyon dolar ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Beşiktaş gibi çok büyük bir kulüple ilişkimizi yenilemenin çok iyi bir fırsat yakalatacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



Orman: "Dünya kulübü olduğumuzun göstergesi"

Bu anlaşmanın tek taraflı olmadığını, iki tarafın da kazandığını belirten Fikret Orman, "Olaya bir tek maddi tarafından bakmamak lazım. Ben bu toplantıya girmeden önce aramızdaki sohbette şunu söyledim; Bizim işbirliğimiz kazan kazan üzerine. Colman'ın taraftarı olduğu Manchester United'la olan bir anlaşmaları vardı ve bunun dışındaki en büyük anlaşmayı Beşiktaş'la yaptılar. Bu da bizim dünya kulübü olduğumuzu gösterir. Biz hiçbir anlaşmamızda kısa vadeli, ucuz ilişkiler içinde hareket etmiyoruz. Biz her zaman uzun vadeli samimi ilişkiler için anlaşmalar yapıyoruz. Ülkemiz ekonomik olarak sıkıntılı günler geçirse de hem ülkemize, hem de Beşiktaş'a güvendikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Barcelona sponsorumuzu kaptı"

Forma sponsorluğunun yanı sıra tozluklar için de daha önce sponsorluk görüşmelerinde bulunduklarını belirten Fikret Orman, "Biz tozluklar için sponsorluk görüşmelerine başlamıştık ancak Barcelona bizden kaptı, sponsorumuzu da kaptı. Sırt sponsorumuz bizim haricimizde Barcelona'nın da sponsoru. Kalde de Beşiktaş'a katkılar sağlayan müthiş bir grup. Başta Vodafone olmak üzere hepsine teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın ki manşetlerde güzel şeyler görmek istiyoruz. Colman'ı da Beşiktaşlı yapmak istediğimiz söylemiştik. Kendisine formasını giydirelim" diye konuştu ve Vodafone CEO'su Colman Deegan'a, imzalı Beşiktaş forması hediye etti.