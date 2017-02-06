Tosic'in karısından Van Persie'ye küfür
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie'ye küfretti.
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği Türkiye Kupası son 16 turu maçında Dusko Tosic ile Robin van Persie arasında yaşananlar geceye damga vururken, Tosic'in eşi Jelena Karleusa, twitter hesabından Van Persie'ye küfretti. Hollandalı futbolcuya İngilizce küfreden Karleusa, "Onun bacağını kırın" ifadesini de kullandı.
- 06 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:29
- Şenol Güneş: "Tebrik etmiyorum"
Toplam 9
Yorum
erhan skirtellin son dk larda koluna çarpan pozisyon var kolu kapalıydı onda bile penaltı beklediniz ama penaltı olmayınca hakem kötü olur tabi ya
- Emre Belözoğlu: "Olsa söylerdim"
Toplam 31
Yorum
Hayri Tezel Emre Belozoglu, Ingiltere donusu G.S. a donseydi cok yigit biri olacakti!!!!! Tabii ki donmeyince ona icerliyener cok olur>
- Volkan Demirel: "Güzel statları var ama..."
Toplam 11
Yorum
Zeki dünyanin en ahlakli futbolcusunu sadece Antifenerliler Ahlaksiz diyebilir, bizde zaten onlari insan hesabina katmiyoruz
Tosic'in karısından Van Persie'ye küfür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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