 Tosic'in karısından Van Persie'ye küfür – Fotomaç – 06 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Şubat 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Tosic'in karısından Van Persie'ye küfür

    Tosic'in karısından Van Persie'ye küfür

    Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie'ye küfretti.

    Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği Türkiye Kupası son 16 turu maçında Dusko Tosic ile Robin van Persie arasında yaşananlar geceye damga vururken, Tosic'in eşi Jelena Karleusa, twitter hesabından Van Persie'ye küfretti. Hollandalı futbolcuya İngilizce küfreden Karleusa, "Onun bacağını kırın" ifadesini de kullandı.

    1. 06 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tosic'in karısından Van Persie'ye küfür haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.