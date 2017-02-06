Tosic, özür diledi
Beşiktaşlı futbolcu Tosic, derbide takımını 10 kişi bıraktığı için taraftardan ve kulübünden özür diledi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde tecrübeli savunma oyuncusu Tosic, Fenerbahçeli Robin Van Persie ile yaşadığı olaydan sonra kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Tosic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olanlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, yaptığı hareketin kendisine yakışmadığını vurguladı. Robin Van Persie'nin kariyerine saygı duyduğunu söyleyen Sırp oyuncu, Van Persie'nin davranışlarının ve provakasyonunun kendisini şaşırttığını dile getirdi.
Dusko Tosic'in konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Tüm taraftarlar, takım arkadaşlarım, ve kulüp çalışanları bu gece için çok üzgünüm. Benim gibi tecrübeli bir oyuncunun yapmaması gereken bir hareketti. Beşiktaşlı kalbimle tüm camiadan özür dilerim. Van Persie nin kariyerine saygı duyuyorum, büyük bir oyuncu olduğuna şüphe yok ama bugün kü davranışları ve sahadaki provakasyonu ve davranışları beni şaşırttı. Umarım hepiniz beni affedersiniz ve yanımda olmaya devam edersiniz. En büyük Beşiktaş."
Dusko Tosic'in konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Tüm taraftarlar, takım arkadaşlarım, ve kulüp çalışanları bu gece için çok üzgünüm. Benim gibi tecrübeli bir oyuncunun yapmaması gereken bir hareketti. Beşiktaşlı kalbimle tüm camiadan özür dilerim. Van Persie nin kariyerine saygı duyuyorum, büyük bir oyuncu olduğuna şüphe yok ama bugün kü davranışları ve sahadaki provakasyonu ve davranışları beni şaşırttı. Umarım hepiniz beni affedersiniz ve yanımda olmaya devam edersiniz. En büyük Beşiktaş."
- 06 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fikret Orman'a imalı cevap
Toplam 66
Yorum
Avare 1983 Zekeriya Kanca siz o deyimi yillarca cok alistiniz bilmem anlata Bildim mi ?
- Tolga Ciğerci forma bekliyor
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4,4,2 sneijder sakat! koy göbeğe tolga josue önlerine podolski onun önüne eren kanatlar rodrigues bruma önde bassın takım yeter!
- Volkan Demirel: "Güzel statları var ama..."
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EMEKLİ OL SEVİLMEYEN VE BAD PERFORMANCE
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