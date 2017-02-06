"Kendini belli etti"
Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Derbide yaşanan olaylar için çarpıcı göndermelerde bulunan yıldız oyuncu, "Ben devrede içeri erken girmiştim, o yüzden olayları göremedim. Söylenecek çok şey var da ben konuşmayayım. Alper'le sahada bir şeyler olmuş olabilir ama başka oyuncularla geçmişten dahah iyi ilişkilerim vardı, bu maça kadar. Herkes kendini bugün belli etti"
- 06 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:19
- Fenerbahçe çeyrek finalde
Toplam 37
Yorum
POYRAZ Çebi misin çelebimisin düne kadar hakemler harikaydı ne oldu futbolcun kafa atacak sahada kalacak alıştınız hakemlerin desteğine olmayınca
- Fenerbahçe çeyrek finalde
Toplam 37
Yorum
Düsseldorf'lu Yenilmeyen takim yoktur ! HER MACINDA SAIBEYE , REZILLIGE . HAZIMSIZLIGA BASVURARAK KAZANAN TAKIM VARDIR !
- Fırsatı iyi kullandık
Toplam 1
Yorum
REAL bence ikisi de kirmizi idi, futboldan cok iki takimda hakeme baski altina almaya calisti, özellikle BJK, hakem ben yemem dedi tek kirmizi no
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