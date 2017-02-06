Karabükspor hazırlıkları başladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına başladı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, ligde mücadele edecekleri Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik ağırlıklı gerçekleşti. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamlarken diğer oyuncular ise idmana salonda yapılan kuvvet ve denge çalışması ile başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular, 5'e 2 ve 3 grup halinde minyatür kale maç yaptı.
Beşiktaş, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Beşiktaş, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 06 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Beşiktaş geç olabilir!'
Toplam 9
Yorum
Kabataşlı GS Kayseri ve Rize yi bile tam olarak geçemez.Kesinlikle kayıp yaşayacaktır.BJK a zaten yenilir ve Havlu yu da atar.Josue ile de uçarlar.
- Fikret Orman'a imalı cevap
Toplam 81
Yorum
sadi Kedi uzanamadığı ete mundar dermiş fikret orman,da o misal zaten bjk çok çabuk havalara girmişti havasını aldılar ilk derbide
- Volkan Demirel: "Güzel statları var ama..."
Toplam 48
Yorum
BESIKTAŞ MUĞLA DOKTORMUSUN NESIN SEN FUTBOLDAN ZEERRE ANLAMIYORSUN KOCUM
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