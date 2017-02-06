 İşte Beşiktaş'ın alacağı ücret... – Fotomaç – 06 Şubat 2017
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    06 Şubat 2017, Pazartesi
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    İşte 'ın alacağı ücret...

    İşte Beşiktaş'ın alacağı ücret...

    Kulübü, forma göğüs sponsoru ile olan sözleşmesini 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını kapsayacak şekilde iki sezon daha uzattı.

    Futbol Yatırımları Sanayi· ve Ti·caret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    "Şirketimiz ile Telekomünikasyon AŞ arasında 20 Ağustos 2013 tarihinde imzalanmış Reklam Hakları, Forma ve Stadyum İsim Hakkı Sponsorluğu Sözleşmesi ("Sözleşme") kapsamında 2014-2015 sezonunda başlayan forma göğüs reklamı (ana sponsorluk) anlaşmamız, sözleşmede yer alan uzatma opsiyonu kullanılarak 2017-2018 ve 2018-2019 sezonları için toplam 10 Milyon Amerikan Doları + KDV tutarı karşılığında 2 sezon daha uzatılmıştır."

    1. 06 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:58
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