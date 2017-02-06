İşte Beşiktaş'ın alacağı ücret...
Beşiktaş Kulübü, forma göğüs sponsoru Vodafone ile olan sözleşmesini 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını kapsayacak şekilde iki sezon daha uzattı.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi· ve Ti·caret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Şirketimiz ile Vodafone Telekomünikasyon AŞ arasında 20 Ağustos 2013 tarihinde imzalanmış Reklam Hakları, Forma ve Stadyum İsim Hakkı Sponsorluğu Sözleşmesi ("Sözleşme") kapsamında 2014-2015 sezonunda başlayan forma göğüs reklamı (ana sponsorluk) anlaşmamız, sözleşmede yer alan uzatma opsiyonu kullanılarak 2017-2018 ve 2018-2019 sezonları için toplam 10 Milyon Amerikan Doları + KDV tutarı karşılığında 2 sezon daha uzatılmıştır."
- 06 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:58
- "Tosic'in yaptığı doğru değildi"
Toplam 39
Yorum
fikoooo fiko geldin geleli kac derbi kazandin bak bakalim üstüne bi souk süt icersiN
- "Bunun hesabını soracağız"
Toplam 169
Yorum
turan bekleriz ! ama erkekçe bir hesaplaşma olsun ! karı gibi zırlamadan, hakemleri etkilemeden. mertçe ! var mısın ?
- Tolga Ciğerci forma bekliyor
Toplam 7
Yorum
Melo Ah ah bizde bi kaptan var fenerin basina selcuk ne pas atar ne kosar hic biseye yaradigi yok stoper var semih kalas sag bek var sabri odun.
İşte Beşiktaş'ın alacağı ücret... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.